Nenad Lalatović isključen, ali upisao prvu pobjedu nakon preokreta za 60 sekundi

Nenad Lalović u prvom kolu lige Crne Gore uspio je da dobije crveni karton, ali je njegov tim pobijedio.

Nenad Lalatović od dolaska na klupu Budućnosti nije upisao pobjedu, činilo se da se to neće desiti i u prvom kolu Prve crnogorske lige, ali njegov tim je uspio da preokrene. Gubila je Budućnost, a onda u završnici meča uspjela da dođe do pobjede od 2:1 nad timom Jezera.

Međutim, Lalatović je nešto ranije morao van terena, jer je srpski trener dobio crveni karton. Bilo je to u samoj završnici meča, strateg Budućnosti je ušao u raspravu sa četvrtim sudijom, a to je bio dovoljan povod da bude isključen. I tu nije bio kraj, pošto je doskorašnji trener Vojvodine prilikom napuštanja terena ušao u raspravu i sa obezbjeđenjem.

Ipak, Budućnost je uspjela da dođe do nestvarnog preokreta koji je režiran u 60 sekundi. Najprije je Jezero povelo već u 21. minutu golom Meldina Kojića. Činilo se da je Budućnost na pragu novog poraza, a onda je u 79. Nedeljko Piščević zatresao mrežu za izjednačenje. Već u 80. minutu Budućnost je ponovo došla do gola, ali i do pobjede, a strijelac je bio Andrej Camaj.

Na ovaj način Lalatović je uspio da probije led u timu Budućnosti i posle bolnih poraza u Evropi, sezonu započne pobjedom u domaćoj ligi. Ujedno, ovo je i prva pobjeda srpskog stratega od dolaska u Podgoricu, pošto je Budućnost dosad upisala dva remija i tri poraza pod njegovim vođstvom.

