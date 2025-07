Nenad Lalatović razočaran u Budućnosti: "Da sam znao, ne bih ni dolazio"

Nenad Lalatović ima velike probleme na početku mandata u Budućnosti iz Podgorice.

Srpski trener Nenad Lalatović nedavno je preuzeo Budućnost iz Podgorice i tako po prvi put u karijeri stigao u crnogorski fudbal, ali samo je nekoliko nedjelja bilo potrebno da zaključi kako situacija tamo nije ni blizu idilične. Budućnost se suočava sa velikim problemima van terena, a već je eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pa je utisak da momci u plavo-bijelim dresovima ne blistaju ni na terenu.

Uslovima u kojima rade svi u klubu daleko su od dobrih, a Nenad Lalatović ističe da je sada sve palo na leđa navijača, igrača i članova stručnog štaba. Oni moraju da se drže zajedno kako bi prevazišli probleme koje imaju, a koje je Lalatović mogao da izbjegne - da nije prihvatio ponudu.

"Imamo slabiji tim nego što smo imali, a želimo da igramo Evropu, da ostanemo duže i da napadnemo grupnu fazu? Očekivao sam da ćemo do ove utakmice dovesti dva ili tri igrača, ali situacija je takva kakva jeste", rekao je Nenad Lalatović i dodao: "Kada sam dolazio, dogovorio sam se za pet minuta i prihvatio prve uslove koji su mi ponuđeni, jer volim Crnu Goru i navijači su me željeli. Da sam znao da je ovakva situacija, vjerovatno ne bih ni dolazio".

Već na početku mandata, Nenad Lalatović je ostao bez veoma važnog igrača. Ekipu Budućnosti napušta desni bek Dragan Grivić (29), koji je veoma važan za tim jer praktično nema zamjenu. "Očigledno da je u fudbalu sve normalno. Ostali smo bez desnog beka, a jedini je bio pravi desni bek u timu. Kad su me pitali nisam bio za to da ide, jer nam je bio neophodan, zato što je moja filozofija za ovu utakmicu bila da igramo u jednoj formaciji, ali njegovim odlaskom ne mogu da igram tako, jer nemamo alternativu, nemamo drugog klasičnog desnog beka. Pozvao me i pitao mogu li da idem, rekao sam neka ide, zaslužio je to, ima 29 godina i treba mu iskorak u karijeri. Uprava je rekla da ja odlučim, i rekao sam mu da onda ide, a više bih volio da je otišao poslije ovog dvomeča", ispričao je trener Podgoričana.

Ko je sada na čelu Budućnosti?

Po riječima Nenada Lalatovića, on trenutno ne zna sa kim može da sarađuje u Podgorici! "Biću tolerantan dok se ne postavi nova uprava, jer ne znam od koga trenutno mogu da dobijem odgovore. Za sada smo tu samo igrači, navijači i mi kao stručni štab, funkcionišemo kao porodica. I, mora da bude tako, jer igramo i borimo se za naše porodice. Atmosfera je u tom smislu dobra, jer znam da igrači žele i mogu do dobrog rezultata.

Treneru koji je u karijeri promijenio veliki broj timova jasno je da neće moći da uradi sve što je planirao sa igračkim kadrom koji mu je trenutno na raspolaganju, odnosno sa neriješenim problemima u upravljačkoj strukturi kluba.

"I dalje mislim da je timski duh na nivou, iako primjećujem da su momci malo nervozni. Juče sam razgovarao sa predsjednikom, biće tu dok se ne izabere novi i zaista se nadam da će se uprava postaviti onako kako treba i da ću imati s kim da pričam. Otvara nam se put da možemo da uradimo nešto veliko, ali klub poput Budućnosti ne smije da dozvoli da nema desnog beka i napadača pred ovakve mečeve", rekao je Lalatović i zaključio: "Došao sam, daću sve od sebe da ispunim ono što sam obećao. Već sam istakao, sanjam da osvojim titulu i da Budućnost igra grupnu fazu evropskog takmičenja, a i put za tako nešto nam se otvara. Biću hrabar, jer momci u meni moraju da vide takvog vođu i lidera".

