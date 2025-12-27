Fiorentina "zakucana" za dno, Džeko za klupu!

Kapiten reprezentacije BIH još jednom sa klupe gledao poraz svoje ekipe.

Izvor: Tommaso Fimiano / Zuma Press / Profimedia

Iako se u prošlom kolu ekipa Fiorentine raspucala i upisala ubjedljivu pobjedu 5:1 protiv Udinezea, već ovog vikenda su nastavili sa lošom formom koja ih prati mjesecima.

Ovog puta „viola“ je doživjela poraz na gostovanju Parmi koja je slavila 1:0 zahvaljujući prvencu Olivera Sorensena u dresu plavo-žutih.

Parma je ovim trijumfom odmakla od opasne zone, ima 17 bodova, odnosno pet više od Verone koja je prva ispod "crte“, te osam više od Fiorentine koja je posljednja na tabeli.

Dok je Fiorentina "zakucana" za dno tabele, Edin Džeko je "zakucan" za klupu. Posljednji put kapiten "zmajeva“ bio je u startnih 11 Fiorentine još 2. novembra na meču protiv Lećea. Od tada je sve utakmice u Seriji A počinjao s klupe, a na samo dva od šest mečeva je ulazio u igru. Ove subote presjedio je svih 90 minuta i nije ulazio u igru.

Iako u Konferencijskoj ligi dobija priliku i to od početka utakmice, jasno je da je Džeko u potpuno drugom planu i da je pitanje dana kada će napustiti Firencu.

Za iskusnog napadača ima itekako interesovanje, a nakon Đenove i Kaljarija u svojim redovima ga želi i Piza.



