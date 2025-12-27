logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fiorentina "zakucana" za dno, Džeko za klupu!

Fiorentina "zakucana" za dno, Džeko za klupu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Kapiten reprezentacije BIH još jednom sa klupe gledao poraz svoje ekipe.

Novi poraz Fiorentine Edin Džeko presjedio na klupi Izvor: Tommaso Fimiano / Zuma Press / Profimedia

Iako se u prošlom kolu ekipa Fiorentine raspucala i upisala ubjedljivu pobjedu 5:1 protiv Udinezea, već ovog vikenda su nastavili sa lošom formom koja ih prati mjesecima.

Ovog puta „viola“ je doživjela poraz na gostovanju Parmi koja je slavila 1:0 zahvaljujući prvencu Olivera Sorensena u dresu plavo-žutih.
Parma je ovim trijumfom odmakla od opasne zone, ima 17 bodova, odnosno pet više od Verone koja je prva ispod "crte“, te osam više od Fiorentine koja je posljednja na tabeli.

Dok je Fiorentina "zakucana" za dno tabele, Edin Džeko je "zakucan" za klupu. Posljednji put kapiten "zmajeva“ bio je u startnih 11 Fiorentine još 2. novembra na meču protiv Lećea. Od tada je sve utakmice u Seriji A počinjao s klupe, a na samo dva od šest mečeva je ulazio u igru. Ove subote presjedio je svih 90 minuta i nije ulazio u igru.

Iako u Konferencijskoj ligi dobija priliku i to od početka utakmice, jasno je da je Džeko u potpuno drugom planu i da je pitanje dana kada će napustiti Firencu.

Za iskusnog napadača ima itekako interesovanje, a nakon Đenove i Kaljarija u svojim redovima ga želi i Piza.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko Fiorentina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC