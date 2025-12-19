logo
Miralem Pjanić radi kao fudbalski agent Falija Ramadanija: Poseban odnos s Edinom Džekom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić otkrio je da u Dubaiju radi kao fudbalski agent za poznatog menadžera Falija Ramadanija.

F50A1090.jpg Izvor: Promo/FS BiH

Otkako je napustio CSKA iz Moskve, Miralem Pjanić nema klub odnosno, po svemu sudeći, završio je fudbalsku karijeru.

U razgovoru za italijanski "Retesport", koji je Pjanića zatekao u Dubaiju, otkrio je kakvi su mu dalji planovi - sigurno je da ostaje u fudbalu.

"Da, živim ovdje u Dubaiju, dobro sam sa porodicom i nemam namjeru da se selim. Ostaću u svijetu fudbala, to mi se najviše sviđa, to je moj život i tu imam određeno znanje. Počeo sam da radim kao agent, zajedno sa mojim dugogodišnjim agentom Falijem Ramadanijem, da steknem iskustvo i pravilno vodim momke, da im pomognem da donesu prave odluke, kako bi gradili karijere na visokom nivou", rekao je Pjanić.

Upitan je i za odnos sa kapitenom "zmajeva" Edinom Džekom.

"Poseban, svi to znaju, moj sin se zove Edin... on je dešnjak ali je šutirao lijevom jednako dobro, mislim da je postigao skoro isti broj golova s obje noge, ludo".

Na kraju je skromno rekao da je bolje slobodnjake od njega izvodio Žuninjo Pernambukano, Brazilac koji ga je dočekao na francuskom "žerlanu".

"Bio je poseban za mene, upoznao sam ga u Lionu kada sam imao 18 godina, inspirisao sam se njime, biću mu zauvijek zahvalan, mnogo mi je pomogao. Mislim da je on bio bolji od mene".

(MONDO)

Tagovi

Miralem Pjanić Fali Ramadani Edin Džeko zmajevi

