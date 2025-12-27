Dva engleska velikana zaratila oko Aleksandra Stankovića

Aleksandar Stanković je na meti Arsenala i Totenhema, a to prate kako njegov klub Briž tako i Inter.

Aleksandar Stanković igra sjajno u Brižu, a to nije prošlo neprimjećeno. Debitovao je u seniorskom timu Srbije, a nakon toga su i najveći evropski klubovi krenuli da se interesuju za njega. Nakon vijesti da Inter neće da iskoristi otkupnu klauzulu i da ga vrati u Milano za 20.000.000 evra u trku za njegov potpis uključio se Arsenal.

Jedan od sinova Dejana Stankovića je jedan od igrača koje Mikel Arteta želi da dovede sada na zimu ili najkasnije u ljetnom prelaznom roku. Inter je razmišljao da vrati izdanka svoje omladinske škole, ali je Pjero Ausilio odustao od toga kada je Endi Diuf krenuo da diže formu.

"Arsenal pokazuje ozbiljan interes za 20-godišnjeg vezistu Klub Briža Aleksandra Stankovića. Tobdžije izuzetno cijene njegov profil igrača i liderstvo koje pokazuje", navodi se u belgijskim medijima.

Kako ga je Briž doveo za nešto manje od 10.000.000 evra očekuje se da ovaj klub očekuje makar duplo više novca za njegove usluge. A dobre vesti su što se za Stankovića raspituje i Totenhem, što mu diže cenu.

Tako su Arsenal i Totenhem ljetos "ratovali" oko dovođenja Eberečija Ezea, pa je mogao tim Kristal Palasa da digne cijenu svom vezisti. Na kraju je završio u Arsenalu za 70.000.000 evra.