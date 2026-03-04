logo
Fenjeraš ruši velikane u Premijer ligi: "Vukovi" savladali Liverpul

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vulverhempton je nastavio da ruši favorite, sada su pobijedili Liverpul.

vulverhempton pobijedio liverpul Izvor: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Fenjeraš u Premijer ligi dijeli šamare! Vulverhempton je počeo tako što je oteo bod Notingem Forestu zatim su igrali neriješeno sa liderom Arsenalom, pa su jedva izgubili od Kristal Palasa da bi u prošlom kolu dobili Aston Vilu 2:0.

Sada su na svom "Molinjuu" savladali Liverpul 2:1 (0:0). U meču koji je stopiran u 18. minutu da bi navijači oba tima odali počast tragično preminulom Diogu Žoti sve je krenulo kada je Gomeš pogodio u 78. minutu za 1:0. Izjednačio je pet minuta kasnije Mohamed Salah, a onda je Andre u nadoknadi donio pobjedu Vulvsima.

Neće to mnogo pomoći Vulvsima. Krenulis u da uzimaju bodove, sada ih imaju 16, ali su i dalje posljednji na tabeli i na 11 bodova od opstanka. Liverpul je šesti sa 48 bodova i za sada su daleko od Lige šampiona.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Srpski čuvar mreže Đorđe Petrović sačuvao je bod Bornmutu protiv Brentforda u remiju bez golova. Everton je golovima Tarkovskog i Disburi Hola savladao davljenika Barnli 2:0 (1:0), a Sanderlend je golom Dijare sa penala u 70. minutu dobio Lids.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Vulverhempton Liverpul Premijer liga

