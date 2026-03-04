logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Štimac oduševljen atmosferom na "Grbavici": Nema dileme, postoji nada za ljepšu budućnost Premijer lige BiH

Igor Štimac oduševljen atmosferom na "Grbavici": Nema dileme, postoji nada za ljepšu budućnost Premijer lige BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac oglasio se nakon pobjede "plemića" na "Grbavici" (1:3) u 23. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Igor Štimac oduševljen atmosferom na "Grbavici" protiv FK Željezničar Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Hrvatski trener je na društvenim mrežama pohvalio aktere meča, ali i navijače obje ekipe na fer i korektnom bodrenju svojih ekipa.

"Nakon jučerašnje utakmice uopšte nema dileme kako postoji nada za ljepšu budućnost ove lige. Gotovo pun stadion, vatromet, navijači oba kluba vrlo korektni, domišljato duhoviti i bazirani isključivo na podršku svojoj ekipi. Fudbalska kultura je opstala na 'Grbavici' i još jednom mnogima pokazala zašto se svi mi koji smo život dali fudbalu i kojima je do njega stalo volimo vraćati tu… Hvala svima koji su juče bili na stadionu, a kolegi Savi (Miloševiću) i Želji želim sreću u daljnjem radu", poručio je Štimac.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC