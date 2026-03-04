Igor Štimac oduševljen atmosferom na "Grbavici": Nema dileme, postoji nada za ljepšu budućnost Premijer lige BiH

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac oglasio se nakon pobjede "plemića" na "Grbavici" (1:3) u 23. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Hrvatski trener je na društvenim mrežama pohvalio aktere meča, ali i navijače obje ekipe na fer i korektnom bodrenju svojih ekipa.

"Nakon jučerašnje utakmice uopšte nema dileme kako postoji nada za ljepšu budućnost ove lige. Gotovo pun stadion, vatromet, navijači oba kluba vrlo korektni, domišljato duhoviti i bazirani isključivo na podršku svojoj ekipi. Fudbalska kultura je opstala na 'Grbavici' i još jednom mnogima pokazala zašto se svi mi koji smo život dali fudbalu i kojima je do njega stalo volimo vraćati tu… Hvala svima koji su juče bili na stadionu, a kolegi Savi (Miloševiću) i Želji želim sreću u daljnjem radu", poručio je Štimac.

(MONDO)