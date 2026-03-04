Nijemci traže od selektora da izbaci zvijezdu Reala: "Nakon ovoga ne smije ići na Mundijal"

Antonio Ridiger je sada pod ozbiljnim upitnikom za mjesto na Svjetskom prvenstvu u reprezentaciji Njemačke.

Izvor: Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia

Fudbalsku reprezentaciju Njemačke su na 100 dana pred početak Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi ozbiljno "zatresli" selektor Julijan Nagelsman i fudbaler Antonio Ridiger. Prvo je Nagelsmanov intervju o promjenama igračkog kadra zabrinuo celu Njemačku - od samih fudbalera preko navijača - da bi sada potez Antonija Ridigera na meču Real Madrida natjerao i tamošnju javnost da se uključi u sastavljanje spiska.

O čemu se radi? Ridiger je na meču Real Madrida i Hetafea (0:1) koljenom namjerno udario protivničkog fudbalera Rika, dok je ovaj ležao na travi, za šta na kraju nije dobio isključenje iako postoji VAR tehnologija.

Pogledajte 00:18 Sramotan faul Ridigera Izvor: BeinSport/Screenshot Izvor: BeinSport/Screenshot

Međutim, daleko gore od toga po Ridigera je što je snimak postao viralan u Njemačkoj gdje se čak traži da zbog toga bude izbačen iz državnog tima. Najtiražniji nemački tabloid "Bild" je predložio selektoru Nagelsmanu da prosto zbog ovakvog poteza mora da odstrani Ridigera iz reprezentacije.

"Ridiger ne smije da putuje na Svjetsko prvenstvo. Ovo nije bio težak prekršaj, ovo je bio napad", piše "Bild" i dodaje se da je Njemačkoj bolje bez štopera Real Madrida: "On ne zna da se kontroliše. Ovo ponašanje krši osnovna pravila sporta i događa mu se stalno. Više nije prihvatljivo. Imamo odbranu sa Nikom Šloterbekom i Džonatanom Ta. Neko ko stalno gubi živce ne bi smio da ide na SP".

Da li je Ridigeru sada ugrožen put na SP?

Izvor: Profimedia/Bahho Kara/Kirchner-Media / imago sportfotodienst

Iako je već 12 godina dio reprezentacije Njemačke i važi za jednog od najboljih njenih fudbalera, to na kraju ne bi moralo da bude odlučujući faktor baš zbog Julijana Nagelsmana.

Ne mari previše Nagelsman za "legionare", ne znači mu ni to što je skupio 81 nastup za "pancere", njemu je samo važno da napravi dobru hemiju među igračima - bez obzira na njihova imena i reputaciju. Da je neko drugi selektor Njemačke, Ridiger ne bi morao da brine, međutim kod Nagelsmana će morati da se izvini da bi se našao na spisku.

(MONDO)