Velika čistka u Real Madridu: Poslije Ćabija Alonsa na spisku za odlazak su trojica velikana

Ćabi Alonso nije jedini koji će napustiti Real Madrid. Sada slijedi čistka među veteranima.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid nije uspio da sa Ćabijem Alonsom uspostavi dominaciju i vrlo brzo je na iznenađenje cijele fudbalske javnosti raskinut ugovor sa njim. Nakon Alonsa na mjesto trenera je stigao Alvaro Arbeloa, a kako prenose strani mediji sada je vrijeme da se naprave rezovi u igračkom kadru.

Na ljeto velikom broju igrača ističu ugovori, a ugalvnom su to skupo plaćeni defanzivci koji mao igraju zbog povreda - David Alaba, Dani Karvahal i Antonio Ridiger.

Što se tiče Davida Alabe koji je stigao besplatno iz Bajerna, ali za ogromnu platu, odluka je donesena i on će napustiti klub. Vjerovatno mu slijedi selidba na egzotične destinacije poput Amerike ili Saudijske Arabije.

Kapiten David Karvahal je legenda kluba, ponikao je u omladinskoj školi ovog tima, ali ne veruju u Realu da može da se vrati posle teških povreda. Čak i ako ostane, biće to zbog starih zasluga i neće se mnogo očekivati od njega. Ugovor ističe i Antoniju Ridigeru, a za njega će se odluka donositi kada se vrati na teren. Trener i stručni štab će procijeniti da li može da se vrati u formu ili su sa 30 godina povrede već završile njegovu karijeru na najvišem nivou.

Vidjećemo šta čeka Real Madrid, pominjala su se čak i pojačanja sa Balkana poput Amara Dedića u zadnjoj liniji, ali svakako "kraljevski klub" čeka ljeto da napravi kompletnu rekonstrukciju.