Blamaža Reala na debiju Arbeloe! Drugoligaš izbacio Madriđane iz Kupa Kralja!

Albasete prvi put u istoriji pobijedio Real Madrid i eliminisao ga.

Izvor: Francisco Macia / Zuma Press / Profimedia

Šokovi za navijače Real Madrida se nastavljaju! Poslije poraza od Barselone u Superkupu Španije, potom i iznenadne smjene Ćabija Alonsa „kraljevski klub“ je doživio pravu blamažu.

Real Madrid eliminasan je u osmini finala Kupa Kralja i to ni manje ni više nego od drugoligaša Albasetea, koji ga nikad prije toga nije pobijedio.

Trenutno 17-plasirana ekipa na tabeli španske Segunde savladala je Real 3:2 na debiju Arvala Arbeloe, koji je dobio zadatak da naslijedi Alonsa.

Dva puta uspio je Real da se vrati u ovaj meč, ali jednostavno nije mogao da zaustavi Ćeta Betankora, 32-godišnjeg napadača koji je karijeru proveo igrajući u austrijskoj drugoj ligi, rumunskom i grčkom prvenstvu prije nego što se prošlog ljeta vratio u Španiju.

Nakon što je Betankor ušao sa klupe i zabio za 2:1 Real je nekako uspio u sudijskoj nadoknadi da izjednači preko Gonzala Garsije i potom jurnuo u napad na sve ili ništa.

To mu se nije isplatilo. Naprotiv! U četvrtom minutu sudijske nadoknade sjevnuo je kontranapad Albasetea, a Betankor je majstorskim potezom prebacio Lunjina za čudo u osmini finala Kupa Kralja.

Ovo je prva pobjeda Albasetea u zvaničnim utakmicama protiv Real Madrida, prije večerašnjeg duela upisali su tri remija i 11 poraza.