Ovo nismo vidjeli 23 godine! Francuz priredio senzaciju u Majamiju i ispisao istoriju tenisa

Francuski teniser Moaz Kuame ispisao je novu stranicu teniske istorije.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski teniser Moaz Kuame je 6. marta proslavio 17. rođendan, a samo 13 dana kasnije, ostvario je trijumf koji će dugo pamtiti!

Trenutno 385. reket planete dobio je pozivnicu za Masters u Majamiju, a u prvom kolu sastao se sa favorizovanim kvalifikantom Zakarijem Svajdom, Amerikancem koji je drugi Masters sezone dočekao 95. igrač svijeta.

Ipak, mladi Francuz uspio je da ostvari veliku pobjedu poslije preokreta (5:7, 6:4, 6:4) i postane najmlađi teniser još od 2003. godine koji je upisao trijumf na nekom od turnira iz Serije 1000!

Najmlađi je Rišar Gaske, koji je 2002. godine u Monte Karlu slavio pobjedu u trenucima kad je imao 15 godina i 301 dan. Godinu dana kasnije, Rafael Nadal je u Hamburgu trijumfovao sa 16 godina i 315 dana, a onda slijedi Moaz Kuame, koji je naredno kolo na Floridi izborio sa 17 godina i 12 dana.

The last time a player younger than Moise Kouame won a Masters 1000 match, he wasn't even born.



The player? Rafael Nadal, in 2003, aged 16 and 315 days. Now Kouame, aged 17, has emulated him with a three-set win at the Miami Open@trlkershawreports https://t.co/c9qZb6Lqsapic.twitter.com/o7Pvk7jlpo — Times Sport (@TimesSport)March 19, 2026

Zahvaljujući ovoj pobjedi, Kuame je na ATP listi uživo napredovao za čak 66 mjesta i trenutno je 319. igrač svijeta. U narednoj rundi, čeka ga Jirži Lehečka, Čeh koji je na ovaj turnir stigao kao 22. na planeti.

