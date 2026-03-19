Đoković navija za Sinera i Alkaraza: Ovaj scenario u Majamiju ne smije da se dogodi

Srpski teniser je u opasnosti od novog pada na ATP listi.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pašće na četvrtu poziciju na ATP listi nakon što je donio odluku da propusti Masters u Majamiju gdje je prošle sezone stigao do finala. Odmah je bilo jasno da će ga prestići Aleksandar Zverev, ali postoji bojazan da dodatno padne na lestvici. Jedna opasnost je otklonjena, pošto je peti teniser svijeta Lorenco Muzeti morao da se povuče sa turnira u Floridi.

Italijan je zbog umora odlučio da propusti Masters u Majamiju i počeće pripreme za sezonu na šljaci.

"Zdravo svima, na veliku nesreću, moraću da se povučem sa turnira u Majamiju. Volim da igram na Floridi, ali mi je potrebno neko vrijeme da budem na 100 posto. Zahvalan sam na podršci i vidimo se na sezoni šljake", napisao je Muzeti, kojem je bilo potrebno finale kako bi se plasirao među najbolja četiri igrača na planeti, ali moraće da sačeka. Ipak, Novak je i dalje u problemu, ali bi u Majamiju moralo da se dogodi iznenađenje ravno čudu.

Ukoliko Aleks De Minor, Tejlor Fric, Feliks-Ože Alijasim ili Ben Šelton osvoje titulu, mogli bi da ugroze srpskog asa. To mu nikako ne bi trebalo pred sezonu u šljaci jer ukoliko ispadne iz Top 4, to znači da bi protiv jednog od dvojice najboljih na svijetu morao da odmeri snage već u četvrtfinalu. Tako će Đoković navijati za trenutno najveće rivale Alkaraza i Sinera.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!