"Novaku nedostaje to": Vrijeđala Đokovića i Srbe, a sad ga upozorava

Martina Navratilova je istakla da Novaku Đokoviću fale mečevi i da je njegov problem što trenutno igra manje i da mora da igra mnogo više pred velike turnire.

Novak Đoković donio je odluku o povlačenju sa turnira u Majamiju. Poslije poraza u osmini finala Indijan Velsa od Džeka Drejpera je rešio da ne putuje na Floridu što je izazvalo dosta polemike. Legendarna teniserka Martina Navratilova pričala je baš o tome.

"Vremenski uslovi prave ogromne probleme organizatorima i to je baš loše. Novak je prošlogodišnji finalista i najveći ikada, a ne može da igra. Nismo vidjeli da ima neke probleme sa ramenom u Indijan Velsu. Međutim, loptice su teže u Majamiju, kao i uslovi, tako da ko zna. Nadam se da će sve da bude okej i da ćemo ga vidjeti na terenu uskoro", rekla je Navratilova za "Skaj sports".

Nekadašnja prva igračica svijeta i teniserka koja je osvojila 18 grend slemova u singlu ima savjet za najvećeg svih vremena.

"Rekla bih da mu je potrebno više mečeva prije onih najvećih turnira. Čini mi se da se previše povukao, iako je toliko dobar kao što jeste. Smatram da mu treba više mečeva i da igra više. Ali, Novak zna bolje od mene", završila je Navratilova.

Navratilova je bila jedna od prvih koja je podržavala vlasti u Australiji da protjeraju Đokovića 2022. godine. Tada je napala i Novaka, njegove roditelje i srpske navijače koji su ga podržavali u Melburnu.

"Ni njegovi roditelji nisu pomagali izjavama. Ne krivim Novaka za ono što njegovi roditelji govore, naravno, ali oni su potpalili vatru. A, srpski navijači postaju vrlo emotivni, imali smo i ranije probleme sa njim. Sigurna sam da je 95 odsto ljudi u Srbiji na Novakovoj strani, a ostatak svijeta je 95 odsto protiv njega. Nema jasnog odgovora, najbolje bi bilo za njega da ode kući", pričala je Martina tada.

