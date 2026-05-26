Naomi Osaka opet ukrala šou: U haljini izašla na teren Rolan Garosa, svi gledali samo nju

Japanska teniserka Naomi Osaka ponovo je na grend slem turniru imala posebno izdanje, ovog puta izašla je u crnoj haljini

Izdanje japanske teniserke Naomi Osake (28) na Rolan Garosu ponovo je izazvalo pomiješana mišljenja. Od divljenja, preko čuđenja, do osuda, četvorostruka grend slem šampionka ponovo je u centru pažnje javnosti. Osaka je prvi meč u Parizu odigrala protiv Njemice Laure Zigmund, ali je veći utisak ostavio njen ulazak na stadion.

Nije prvi put da Osaku vidimo u, najmanju ruku, nekarakterističnim izdanjima za tenisere. Takav slučaj bio je na Australijan openu, a sada ponovo i na Rolan Garosu. Osaka je na teren izašla u crnoj dugoj haljini, pokupila je ovacije, ali i kritike. Bilo kako bilo, Japanka je još jednom pokazala da je tenis i "sport za djevojčice".

Pogledajte kako je Naomi Osaka izašla na teren Rolan Garosa:

Naomi Osaka steps on court for her first round match at Roland Garros.



She is the fashion statement, every time.



May 26, 2026

Iako je tenis zahtjevan sport, Naomi Osaka pokušala je da izgleda elegantno i pojavila se u crnom kompletu. Djelovalo je kao da nosi haljinu, ali je riječ o kombinaciji iz dva dijela. Prije izlaska na teren i podbacivanja novčića Osaka je skinula gornji dio, pa smo mogli da vidimo i dio odjeće koji će nositi tokom meča. Riječ je o jarkozlatnoj haljini brenda "Najki". Potom je Osaka skinula i donji dio lepršave haljine i počela da se zagrijava.

Šta smo vidjeli na Australijan openu?

Trenutno 15. igračica svijeta senzacionalno izdanje imala je i u Melburnu. Tada je ušetala na teren sa velikim bijelim šeširom preko kog je padao veo, a u ruci je nosila dizajnirani kišobran. Kada je skinula asesoare, ostala je u bijelim lepršavim pantalonama i dukserici koja je imala karnere.

Pogledajte kako je Naomi Osaka izgledala na Australijan openu:

Planetarno poznati brend riješio je da zbog Osake ode korak dalje, pa se čini da na tržištu mode više nema iznenađenja. Sve u svemu, Osaka je još jednom pokazala da je jedinstvena.