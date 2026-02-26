Japanka hvali Novaka: "Nevjerovatan je, postavio je presedan u kondiciji i fizičkom oporavku"

Japanska teniserka Naomi Osaka veliča srpskog asa Novaka Đokovića.

Nekada prva teniserka svijeta i vlasnica četiri grend slem titule Naomi Osaka ne ustručava se da kaže koliki je uticaj Novaka Đokovića u "bijelom sportu", pogotovo posljednjih nekoliko godina. Sa 38 godina uspijeva da se nosi sa mlađom generacijom i mimo svih očekivanja smo ga na startu sezone gledali u finalu Australijan Opena. Japanska teniserka kaže da je Srbin promijenio tenis na bolje i da se ostali igrači sve više ugledaju na njega.

Osim što je osvojio 24 grend slem titule i treći je najtrofejniji u istoriji sa 101 peharom, njegova dugovječnost na ATP turu je posebna motivacija i inspiracija za nadolazeće generacije.

Osaka je počela da se bavi profesionalnim tenisom kada je imala samo 16 godina, a više od deceniju kasnije mnogo toga se promijenilo.

"Vidim da se igra mijenja.Svi su inspirisani sestrama Vilijams. Bilo da to kažu ili ne, one su definitivno mnogo promijenile igru. I mislim da sam, kada sam igrala, imala sreće da igram protiv obje", rekla je Osaka i dodala:

"Kada se osvrnem, postoji nekoliko igračica kojima sam se divila i protiv kojih bih voljela da sam mogla da igram, poput Li Na ili Dementijeve. Takođe sam se ugledala na Jelenu Janković".

Đoković kao uzor

Nekada su se igrači i igračice više oslanjali na talenat, dok se sada ogromna pažnja posvećuje kondiciji i oporavku gdje je Đoković neprikosnoven.

"Što se tiče igračica, očigledno je da su sve sada jače i brže, i mislim da ljudi takođe ozbiljnije shvataju sam sport. U vremenima prije nas, mislim da su neki sportisti mogli da se izvuku radeći određene stvari samo zato što su bili dovoljno atletski spremni. Sada svi shvataju svoj nivo kondicije. Čini mi se da to takođe ima veze sa Đokovićem, iskreno", rekla je Japanka američkog porijekla.

"On je nekako postavio presedan u razumijevanju tijela i ulaganju truda u cijeli oporavak. On je nevjerovatan. Upravo je stigao do finala Australijan opena i još uvijek je ovdje, bori se i pobjeđuje", rekla je Osaka o najboljem teniseru svih vremena.

