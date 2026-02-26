Bijes Darka Rajakovića kakav NBA ne pamti: Srpski trener u klinču sa sudijama zbog sporne odluke

Srpski trener Darko Rajaković burno je reagovao na meču Toronta i San Antonija.

Izvor: Screenshot/Twitter/@IngramAlerts

Toronto Darka Rajakovića poražen je u vrlo tijesnom meču protiv San Antonija 110:107. Rezultatska neizvjesnost i tenzije trajale su tokom čitavog meča, a to najbolje oslikava i burna reakcija srpskog trenera koji je bio više nego ljut na sudijske odluke u drugoj četvrtini.

Temperament Čačanina dobro je poznat u NBA ligi, ne krije nezadovoljstvo, ali u momentima kad se njegova ekipa bori za što bolji plasmana na tabeli svaki koš je vrlo važan Darku Rajakoviću. Zbog toga se srpski trener našao u centru pažnje zbog reakcije na sudijsku odluku, pa je tako morao da reaguje i stručni štab.

Pogledajte reakciju Darka Rajakovića:

Rajaković je u raspravu ušao sa sudijama, a vrlo brzo i zaradio tehničku grešku. Na licu trenera bijes je bio jasan, pa je zato klupa Toronta hitro reagovala i dok je Rajaković vikao ka sudijama, pomoćni treneri su ga smirivali. Bio je to još jedan izraz odbrane tima od strane Darka Rajakovića koji godinama zaštitnički nastrojen prema ekipi.

U konkretnom slučaju Rajaković je bio ljut jer sudije nisu svirale očigledan faul nad Bendonom Ingramom koji je bio na šutu za tri poena, a iza njega se našao Stef Kastl koji je krenuo ka odbrani koša. Na kraju, Ingram je našao poene, bio je najefikasniji u timu, ubacio je 20 poena, a imao je i 11 skokova i četiri asistencije.

Toronto je trenutno peti na tabeli i ima skor 34-25, a do kraja ligaškog dijela pred njima je još 23 susreta. Prema tome, tim Čačanina mora da nastavi u dobrom ritmu kako bi ostao u plej-of zoni Istoka i nadao se što boljem plasmanu u borbi za titulu.