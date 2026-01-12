"Pričao je neke ludosti o meni": Novi superstar NBA lige nikad to neće zaboraviti Rajakoviću

Zanimljiva izjava sjajnog igrača Toronta Skotija Barnsa koja najbolje ilustruje kakav je trener Darko Rajaković i koliko vjeruje svojim košarkašima.

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je prethodne noći veliku pobjedu sa Torontom protiv Filadelfije i to poslije produžetka (119:118). Pobjedu je potpisao novi NBA superstar Skoti Barns koji je postigao koš sa linije za slobodna bacanja za vođstvo Reptorsa, a onda je sa klupe dobio instrukciju od Rajakovića da promaši drugo, što se ispostavilo kao dobar potez jer se igrači Filadelfije nisu snašli na odbijenu loptu.

Vjera koju Rajaković ima u Barnsa odvela ga je i do ovih visina tako da je meč protiv Siksersa završio sa 31 poenom, osam asistencija i sedam skokova, a poslije meča rekao je da bi o treneru iz Čačka mogao da napiše knjigu.

Odmah je vidio Rajaković da je Barns "materijal" za NBA superstara i dao mu je neograničeno povjerenje, posebno kada se utakmice "lome" i tako je u Torontu dobio moćnog igrača:

"Uvijek pričamo o tome. Rajaković će se boriti za mene i za ove momke. Išao je na više konferencija za medije i pričao ludosti, ludo dobre stvari o meni", rekao je Skoti Barns i nastavio da hvali.

"On vidi viziju prije nego što je bilo ko drugi vidi. Tako da moraš da ga voliš zbog toga", naglasio je talentovani košarkaš Reptorsa koji bi ove sezone trebalo da igra na Ol-staru, posebno kako igra kada nema Ingrama i Er Džej Bereta.

Ove sezone Skoti Barns inače ima prosjek od 19,1 poena, 8,4 skokova i 5,2 asistencije po meču i njegov Toronto je na četvrtom mjestu Istoka sa skorom 24-16.

