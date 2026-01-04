Tripl-dabl Denija Avdije za rođendan i pobjeda Darka Rajakovića u NBA ligi

Deni Avdija upisao je tripl-dabl na rođendan i donio pobjedu Portlandu protiv San Antonija u NBA ligi. Darko Rajakovć slavio sa Torontom.
Nikola Jokić je "mašina za tripl-dablove" koja trenutno ne igra zbog povrede koljena. Dok se čeka njegov povratak, Deni Avdija ga je "kopirao" i upisao dvocifren učinak u tri kolone i donio pobjedu Portlandu protiv San Antonija (115:110).
Momak porijeklom sa Kosova i Metohije je bio najbolji akter meča - 29 poena, 11 skokova, 10 asistencija i bio najzaslužniji za trijumf. Sparsi su na tri minuta prije kraja prišli na "-2" (105:103), a onda je Deni uzeo loptu, dao šest poena, uz asistenciju i riješio meč. Tako je sebi dao rođendanski poklon pošto je napunio 25 godina.
Toronto je sa Darkom Rajakovićem pokazao da nije slučajno u samom vrhu Istočne konferencije. Slavio je protiv Atlante (134:117) uz fantastičnu igru u posljednjem kvartalu (27:11). Sjajne partije pružili su Ar Džej Beret (29, 4sk) i Brendon Ingram (29, 9sk), dok je Nikel Aleksander-Voker bio najbolji u Hoksima (31, 4sk). U nekadašnjem timu Bogdana Bogdanovića vlada potpuno rasulo i sve više se priča o trejdu prve zvijezde tima i odlasku Treja Janga.
Rezultati:
- Majami - Minesota 115:125
- Njujork - Filadelfija 119:130
- Toronto - Atlanta 134:117
- Čikago - Šarlot 99:112
- San Antonio - Portland 110:115
- Dalas - Hjuston 110:104
- Golden Stejt - Juta 123:114
- LA Klipers - Boston 115:146
