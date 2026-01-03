logo
Nikolu Jokića smo svi prerano otpisali: Pogledajte kako hoda dok svi gledaju u njegovo koljeno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić se dobro kreće nakon ozbiljne povrede i djeluje da bi period njegovog oporavka mogao da bude kraći od očekivanog.

Nikola Jokić na utakmici protiv Klivlenda Izvor: x.com/NBAonPrime

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (30) došao je na utakmicu svog Denvera protiv Klivlenda u gostima hodajući tako da se ne primjećuje da je ozbiljno povrijeđen. Zbog problema sa lijevim koljenom pred njim su četiri nedjelje odsustva, a ohrabruje video-snimak napravljen na ulazu u dvoranu, na kojem se vidi kako Jokić dobro raspoložen normalno šeta kraj takođe povrijeđenog saigrača Kristijana Brauna (24).

Denver je u posljednjim danima 2025. godine saopštio da će Nikola odsustvovati četiri nedjelje i da će poslije toga na ljekarskom pregledu biti utvrđen dalji tok njegovog oporavka. To je automatski značilo da će propustiti bar 16 od dozvoljenih 17 mečeva odsustva u MVP trci.

Međutim, s obzirom na prizor iz Klivlenda, gdje je Denver bez njega izgubio od Kavalirsa 108:113, ostaje nada da bi Jokićevo odsustvo moglo da bude kraće od predviđenog.

Jokić je na pauzi zbog "hiperekstenziije lijevog koljena", povrede koje je doživio u meču protiv Majamija 30. decembra. U međuvremenu, situacija sa povredama u njegovom timu postala je više nego alarmantna.

