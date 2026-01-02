MPJ prozvao Denver: "Drugo je to kad imaš trenera..."

Majkl Porter junior je ponovo pred kamerama dao izjavu koja je postala viralna i koja je shvaćena kao prozivka na račun Denvera poslije odlaska iz tima Nikole Jokića.

Majkl Porter junior otjeran je iz Denvera. Shvatili su da je njegov ugovor preveliki i da je potrebno da dovedu još nekoliko igrača i tako "prošire" klubu. On je otišao u Bruklin i tamo je postao glavni igrač. Međutim, izgleda da mu neke stvari i dalje smetaju. Bar su tako mnogi zaključili po izjavi koju je dao, da je prozivao nekadašnji tim.

"Osjećam da moram da budem ultra agresivan i da to pomaže mojim saigračima. To im stalno ponavljam. Da šutiraju te iste šuteve bez obzira da li promaše. Isto to ponavlja i trener Đordi Fernandez nama. Nije mu važno da li pogodiš, već da li je šut dobar. Čak i kada promašim, a šut je dobar, ponavlja mi da nastavim da šutiram i traži da šutiram", rekao je Porter.

I Nikola Jokić je sam tražio od Denvera da nađu rješenje i na neki način je "otjerao" Portera, mada djeluje da su Majklu smetale neke druge stvari.

"Kada imate trenera koji stvarno vjeruje u vas i vaše sposobnosti onda to pravi ogromnu razliku na terenu. Svaki NBA igrač je talentovan, ali kada imate trenera koji u vas vjeruje i stalno vam to ponavlja, onda to mnogo pomaže. To svima nama pomaže, kako meni tako i novim mladim igračima", zaključio je Majkl Porter.

Da li će Porter da ostane u Bruklinu?

Majkl Porter junior (27) igra fantastično u novoj sezoni. Krilni košarkaš ima prosjek od 25,8 poena, 7,5 skokova i 3,3 asistencije po meču. Ima svu slobodu i to se vidi. Takve brojke privukle su mnoge druge timove.

Ima nekoliko ekipa koje su zainteresovane, među njima su Majami, Golden Stejt, Milvoki, Detroit... Ostaje da se vidi da li će ostati u Bruklinu. Rok za trejdove u NBA ligi je 5. februar.