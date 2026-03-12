logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matijas Lesor se oporavio od povrede i vratio na parket

Matijas Lesor se oporavio od povrede i vratio na parket

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Matijas Lesor vratio se na teren poslije teške povrede i pokušaće da pomogne Panatinaikosu da prebrodi krizu.

Vratio se matijas lesor Izvor: MN PRESS

Francuski centar Matijas Lesor vratio se na teren prvi put od Fajnal-fora Evrolige prošle sezone. Tada je nekadašnji miljenik Grobara rizikovao, stavio se na raspolaganje Erginu Atamanu iako nije bio dovoljno spreman, da bi uslijedio novi peh. Poslije dugo čekanja, Francuz se vratio i odmah pokazao da je spreman za najveće napore.

Biće ovo značajno pojačanje za Panatinaikos koji je u poslejdnje vreme u jako lošoj formi i nalaze se van plej-of zone. Zabilježili su četiri poraza u nizu i protiv Žalgirisa traže prekid crnog niza.

Cijela porodica Lesor je došla u OAKA arenu i bodrila ga od prvog minuta utakmice. Dobro je poznato srpskim navijačima koliko su "ludi" za košarkom, a to su pokazali posle prvog atraktivnog poteza Matijasa. Supruga i sin su bili u prvom planu i dodatno motivisali Lesora na ovosezonskom debiju.

Panatinaikos je trenutno 10. na tabeli, a naredne utakmice će biti jako važne u raspodjeli plej-in i plej-of mjesta. Ono što je loša vijest za Zvezdu je što je Lesor spreman jer će ih Panatinaikos ugostiti 20. marta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Lesorova žena nosi ogrtač sa likom Željka Obradovića
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matijas Lesor KK Panatinaikos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC