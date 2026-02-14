logo
Matijas Lesor htio da tuče Vejda Boldvina: Pogledajte nezapamćen haos u Evroligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Matijas Lesor nije želio da Vejd Boldvin na prookativan način slavi pobjedu Fenerbahčea nad Panatinaikosom.

Matijas Lesor htio da tuče Vejda Boldvina Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Košarkaši Fenerbahčea napravili su veliki korak ka osvajanju prvog mjesta na kraju ligaškog dijela Evrolige, pošto su na gostovanju Panatinikosu ostvarili izuzetno važan trijumf (85:83). Junak pobjede bio je Vejd Boldvin, koji je postigao poene u posljednjoj sekundi, a zatim je isti igrač bio glavni akter i nereda u koje su bili uključeni svi košarkaši obje ekipe!

Nakon što je pogodio za pobjedu i proslavio sa saigračima, Vejd Boldvin je odlučio da provocira - stao je na centar igrališta, tamo gdje je grb Panatinaikosa i ispozirao. To se nije svidjelo Matijasu Lesoru, koji zbog povrede nije nastupio na ovom meču. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana ušao je u teren fizički nasrnuo na Boldvina i "zakuvao" situaciju.

Snimak nastao odmah nakon meča brzo je postao viralan, a svi komentari mogu da se podijele u dvije kategorije. Ima onih koji smatraju da je Francuz pretjerao i da se nedolično ponašao, ali i onih koji smatraju da se ovako brani domaći teren i da emocije moraju da se pokažu kada vas neko provocira pred punom halom navijača. Pogledajte incident u Atini:

U sukob Vejda Boldvina i Matijasa Lesora ubrzo su se uključili i svi ostali igrači, a nije mali broj onih koji su pokušavali da zadrže francuskog centra kako ne bi došlo do eskalacije. Na kraju su Boldvin i njegovi saigrači imali sukob i sa navijačima Panatinaikosa koji su sjedili u redovima pored terena, dok su prilikom odlaska u svlačionicu gađani brojnim predmetima sa tribina.

Evroliga će sigurno reagovati nakon incidenata u Atini, ali za sada je teško reći ko će sve biti kažnjen zbog ovog sukoba. Svakako, Boldvin je postao heroj Fenerbahčea jer je pogodio za pobjedu i sjajnih 20-7 koji su dovoljni za prvo mjesto na tabeli, dok je Panatinaikos tek deveti u Evroligi sa skorom 16-12. Takav skor pored grčkog tima imaju još i desetoplasirana Crvena zvezda, odnosno Monako i Žalgiris koji su bolje plasirani.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Matijas Lesor KK Panatinaikos KK Fenerbahče

