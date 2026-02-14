Matijas Lesor htio da tuče Vejda Boldvina: Pogledajte nezapamćen haos u Evroligi

Francuski košarkaš Matijas Lesor nije želio da Vejd Boldvin na prookativan način slavi pobjedu Fenerbahčea nad Panatinaikosom.

Košarkaši Fenerbahčea napravili su veliki korak ka osvajanju prvog mjesta na kraju ligaškog dijela Evrolige, pošto su na gostovanju Panatinikosu ostvarili izuzetno važan trijumf (85:83). Junak pobjede bio je Vejd Boldvin, koji je postigao poene u posljednjoj sekundi, a zatim je isti igrač bio glavni akter i nereda u koje su bili uključeni svi košarkaši obje ekipe!

Nakon što je pogodio za pobjedu i proslavio sa saigračima, Vejd Boldvin je odlučio da provocira - stao je na centar igrališta, tamo gdje je grb Panatinaikosa i ispozirao. To se nije svidjelo Matijasu Lesoru, koji zbog povrede nije nastupio na ovom meču. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana ušao je u teren fizički nasrnuo na Boldvina i "zakuvao" situaciju.

Snimak nastao odmah nakon meča brzo je postao viralan, a svi komentari mogu da se podijele u dvije kategorije. Ima onih koji smatraju da je Francuz pretjerao i da se nedolično ponašao, ali i onih koji smatraju da se ovako brani domaći teren i da emocije moraju da se pokažu kada vas neko provocira pred punom halom navijača. Pogledajte incident u Atini:

U sukob Vejda Boldvina i Matijasa Lesora ubrzo su se uključili i svi ostali igrači, a nije mali broj onih koji su pokušavali da zadrže francuskog centra kako ne bi došlo do eskalacije. Na kraju su Boldvin i njegovi saigrači imali sukob i sa navijačima Panatinaikosa koji su sjedili u redovima pored terena, dok su prilikom odlaska u svlačionicu gađani brojnim predmetima sa tribina.

Evroliga će sigurno reagovati nakon incidenata u Atini, ali za sada je teško reći ko će sve biti kažnjen zbog ovog sukoba. Svakako, Boldvin je postao heroj Fenerbahčea jer je pogodio za pobjedu i sjajnih 20-7 koji su dovoljni za prvo mjesto na tabeli, dok je Panatinaikos tek deveti u Evroligi sa skorom 16-12. Takav skor pored grčkog tima imaju još i desetoplasirana Crvena zvezda, odnosno Monako i Žalgiris koji su bolje plasirani.



