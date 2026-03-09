Olimpijski odbor BiH ima novog predsjednika

Davor Komšić preuzeo je dužnost predsjednika Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine umjesto Izeta Rađe.

Izvor: Olimpijski komitet BiH

„Čast mi je i privilegija obavljati ovu visoku i odgovornu dužnost u narednom razdoblju“, rekao je Komšić na početku mandata.

„Kao i do sada, radiću predano sa ostalim članovima Predsjedništva, te u saradnji sa drugim statutarnim tijelima u OO BiH na ostvarivanju planiranih ciljeva i dobrobiti sporta i olimpizma u Bosni i Hercegovini, kako na državnom, tako i na međunarodnom planu“.

Komšić će obavljati dužnost predsjednika Olimpijskog odbora BiH u narednih 16 mjeseci.

(MONDO)