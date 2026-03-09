logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijski odbor BiH ima novog predsjednika

Olimpijski odbor BiH ima novog predsjednika

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Davor Komšić preuzeo je dužnost predsjednika Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine umjesto Izeta Rađe.

Davor Komšić predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izvor: Olimpijski komitet BiH

„Čast mi je i privilegija obavljati ovu visoku i odgovornu dužnost u narednom razdoblju“, rekao je Komšić na početku mandata.

„Kao i do sada, radiću predano sa ostalim članovima Predsjedništva, te u saradnji sa drugim statutarnim tijelima u OO BiH na ostvarivanju planiranih ciljeva i dobrobiti sporta i olimpizma u Bosni i Hercegovini, kako na državnom, tako i na međunarodnom planu“.

Komšić će obavljati dužnost predsjednika Olimpijskog odbora BiH u narednih 16 mjeseci.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Olimpijski komitet BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC