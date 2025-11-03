logo
Elvedina Muzaferija spremna za novu sezonu: Fokus na Svjetski kup i Olimpijske igre

Autor Haris Krhalić
0

elvedina muzaferija spremna za početak sezone Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija ulazi u novu takmičarsku sezonu s velikim ambicijama i jasnim ciljem – nastupom na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, Muzaferija je istakla da se nakon teških priprema osjeća spremno i motivisano za predstojeće izazove u FIS Svjetskom i FIS Evropa kupu.

Predsjednik Skijaškog saveza BiH Samir Smajić podsjetio je da Muzaferiju očekuje jedna od najzahtjevnijih sezona do sada, ali i da iza sebe ima iskustvo i kvalitet koji daju povjerenje u dobre rezultate.

„Sezona uključuje 17 nastupa u Svjetskom kupu – devet u spustu i osam u Super-G disciplini. Očekujemo da Elvedina ponovi formu iz pretprošle sezone, kada je ostvarila odlične rezultate. Nakon toga slijedi Olimpijada, njena treća po redu, na kojoj nastupa kao nosilac A norme i glavna uzdanica našeg skijanja“, poručio je Smajić.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Muzaferija je otkrila da iza sebe ima intenzivan pripremni period.

„Prošla sezona bila je najteža u mojoj karijeri, zbog povreda i bolesti. Početkom maja sam krenula s treninzima u Francuskoj, zatim u Portugalu, a dva mjeseca smo proveli u Čileu, gdje sam se fokusirala na brze discipline. To mi je mnogo pomoglo da povratim samopouzdanje i uđem spremna u novu sezonu“, kazala je Elvedina.

Dodala je da će prvu ovosezonsku trku voziti 1. decembra na Evropa kupu u Austriji, dok sezonu Svjetskog kupa otvara utrkama od 12. do 14. decembra u Sent Moricu.

Fokus se, kako ističe, već sada usmjerava prema Olimpijskim igrama, gdje će voziti spust i Super-G od 8. do 12. februara, te veleslalom 15. februara.

„Osjećam se bolje nego prošle godine i vjerujem da mogu ostvariti najbolji rezultat do sada – za sebe i za Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da ćemo se svi zajedno ponositi mojim nastupima“, poručila je Muzaferija.

Tagovi

skijanje Elvedina Muzaferija FIS Evropa kup Olimpijski komitet BiH

