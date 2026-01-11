Jovan Milošević se oprostio od Partizana: Sve je stalo u dvije rečenice

Mladi napadač Jovan Milošević nastaviće karijeru u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji napadač Partizana Jovan Milošević objavio je oproštajnu poruku na društvenim mrežama nakon što je dogovorena njegova pozajmica Verderu iz Bremena. Crno-bijeli nisu uspjeli da zadrže najboljeg igrača ove sezone, on se vratio u Štutgart, a potom je proslijeđen drugom njemačkom klubu.

"Hvala vam svima na najljepših godinu dana u mom životu. Do nekog sljedećeg viđenja", napisao je Milošević uz fotografiju sa doskorašnjim saigračima.

Nijemci otkrili detalje

Njemački mediji otkrivaju da će šestomjesečna pozajmica Verder koštati 650.000 evra, ali da Štutgart nije pristao da bude ubačena otkupna klauzula, iako su na tome iz Bremena insistirali. Ovih dana su se pojavile informacije da Partizan želi da otkupi Miloševića ne ljeto za pet miliona evra, ali da je to suma koja nije bila primamljiva Štutgartu, pa su se okrenuli novim rješenjima.

Perspektivni srpski fudbaler je tokom jesenjeg dijela prvenstva u dresu Partizana na 23 utakmice u svim takmičenjima upisao 16 golova i 5 asistencija. U Superligi je 12 puta zatresao mrežu i njegov odlazak će definitivno biti veliki udarac za crno-bijele koji su konačno konkurentni u trci za šampiona Srbije.