Partizan sve stavio na kocku zbog 650.000 evra: Evo kako su izgubili najboljeg igrača

Njemački mediji otkrivaju kako je Verder doveo Jovana Miloševića.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je ostao bez najboljeg igrača Jovana Miloševića koji će do kraja sezone biti na pozajmici u Verderu iz Bremena. Štutgart je "zatezao", crno-bijeli nisu imali dovoljno novca za novu pozajmicu ili otkup, pa će talentovani napadač karijeru nastaviti u Njemačkoj. Sada je poznato koja suma je u pitanju.

Njemački mediji otkrivaju da će šestomjesečna pozajmica Verder koštati 650.000 evra, ali da Štutgart nije pristao da bude ubačena otkupna klauzula, iako su na tome iz Bremena insistirali.

Milošević se nedavno priključio trenizima "švaba", a već početkom sljedeće nedjelje počeće svoju misiju u novom klubu.

Mladi napadač je tokom jesenjeg dijela prvenstva u dresu Partizana na 23 utakmice u svim takmičenjima upisao 16 golova i pet asistencija. U Superligi je 12 puta zatresao mrežu i bio je najzaslužniji za to što je Partizan na pauzu otišao sa zvanjem jesenjeg prvaka.