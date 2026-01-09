logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan na pragu da završi najveći zimski posao

Partizan na pragu da završi najveći zimski posao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Perspektivni napadač Jovan Milošević želi da nosi crno-bijeli dres u nastavku sezone.

Jovan milosevic dogovorio licne uslove sa partizanom Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

FK Partizan na sve načine pokušava da zadrži najboljeg igrača Jovana Miloševića kome je istekla pozajmica i on se vratio u Štutgart. Još uvijek ništa nije izgubljeno za crno-bijele, pošto prema najnovijim informacijama iz Njemačke, stvari idu u pravom smjeru za jesenjeg šampiona Srbije.

Kako je prenio ugledni "Skaj sport", Milošević je dogovorio lične dogovorio sa Partizanom i želi da nastavi svoju epizodu u Humskoj makar do kraja sezone. Ipak, "Švabe" i dalje zatežu oko finansijskih uslova i traže novac koji srpski klub u ovom momentu ne može da obezbijedi.

Štutgart je svjestan da može dobrio da zaradi u budućnosti od perspektivnog napadača, pa želi da ga veže novim ugovorom. Navodno je Partizan ponudio pet miliona evra za otkup na ljeto, ali to nije cifra koja je zadovoljila Nijemce.

Štutgart želi iznos od 10.000.000 evra za igrača koji je stigao 2023. godine za 1.200.000 evra iz Vojvodine, a sada je cijena daleko viša i očekuje se da još poraste.

Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja i on je jedan od glavnih razloga što su crno-bijeli završili kao jesenji prvaci.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
Mini-film o Partizanu
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Jovan Milošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC