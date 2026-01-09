Partizan na pragu da završi najveći zimski posao

Perspektivni napadač Jovan Milošević želi da nosi crno-bijeli dres u nastavku sezone.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

FK Partizan na sve načine pokušava da zadrži najboljeg igrača Jovana Miloševića kome je istekla pozajmica i on se vratio u Štutgart. Još uvijek ništa nije izgubljeno za crno-bijele, pošto prema najnovijim informacijama iz Njemačke, stvari idu u pravom smjeru za jesenjeg šampiona Srbije.

Kako je prenio ugledni "Skaj sport", Milošević je dogovorio lične dogovorio sa Partizanom i želi da nastavi svoju epizodu u Humskoj makar do kraja sezone. Ipak, "Švabe" i dalje zatežu oko finansijskih uslova i traže novac koji srpski klub u ovom momentu ne može da obezbijedi.

Štutgart je svjestan da može dobrio da zaradi u budućnosti od perspektivnog napadača, pa želi da ga veže novim ugovorom. Navodno je Partizan ponudio pet miliona evra za otkup na ljeto, ali to nije cifra koja je zadovoljila Nijemce.

Štutgart želi iznos od 10.000.000 evra za igrača koji je stigao 2023. godine za 1.200.000 evra iz Vojvodine, a sada je cijena daleko viša i očekuje se da još poraste.

Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja i on je jedan od glavnih razloga što su crno-bijeli završili kao jesenji prvaci.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 Mini-film o Partizanu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)