Partizan poslao zahtjev za novu pozajmicu Jovana Miloševića

Partizan naporno radi na tome da u tim vrati Jovana Miloševića.

Jovan Milošević (20) i dalje je velika želja Partizana. Momak koji je jedan od najboljih u Parnom valjku, ali i u Superligi Srbije, morao je da se vrati u Štutgart - klub sa kojim ima ugovor, pošto je njegova pozajmica u Srbiji završena. Međutim, iz Partizana javljaju: ponuda za novu pozajmicu perpektivnog igrača je poslata.

"To što Milošević trenira sa igračima Štutgarta, nije ništa novo i neobično", započeo je potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović u razgovoru za "Sportski žurnal".

"Milošević je bio obavezan da se po isteku pozajmice u Partizanu, pojavi u Štutgartu... Prije nekoliko dana poslali smo zahtjev Štutgartu za novu pozajmicu Jovana Miloševića uz opciju otkupa ugovora po isteku. Još nismo dobili odgovor, tako da će Milošević nastaviti da trenira u Njemačkoj dok se klubovi ne dogovore."

Prethodno je Milošević morao da se javi 3. janura na okpljanje Štutgarta. Partizan želi da zadrži Miloševića, a sam igrač je takođe zainteresovan da ostane u Humskoj. Ostaje da se vidi da li će obe strane uspjeti da realizuju svoje planove. Ono što je trenutno izvjesno jeste da Milošević mora da se odazove na treninge kluba čiji je igrač, a koji počinju 3. januara. Njegova pozajmica u Partizanu ističe posljednjeg dana 2025. godine, nakon čega ga čekaju obaveze u Njemačkoj.

Nije poznato koliko bi Milošević mogao da ostane u Štutgartu, a ono što je jasno jeste da bez novog ugovora neće moći da igra ni za jedan klub. Pregovori se i dalje vode, ali za sada nema konkretnih naznaka o njegovoj budućnosti. Ono što jeste izvjesno jeste da Partizan bez Miloševića na terenu ne funkcioniše na isti način, te njegov eventualni odlazak mogao bi ozbiljno da poremeti ekipu Nenada Stojakovića.

