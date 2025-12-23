"Da li Jovan Milošević ostaje? Ne možemo biti prepotentni": Predrag Mijatović o najboljem igraču Partizana

Čelnik FK Partizan Predrag Mijatović govorio o komplikovanoj situaciji u slučaju Jovana Miloševića i njegove pozajmice iz Štutgarta.

Izvor: MN Press/Super Indirektno kod Milana i Popa

Da li će najbolji igrač Partizana Jovan Milošević ove zime ostati u Humskoj? Potpredsjednik kluba zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović otkrio je kako stoje stvari u ovom trenutku, u kojem je i dalje pozajmljen od Štutgarta.

"Istina je, 31. decembra ističe pozajmica sa Štutgartom i u ovom trenutku igrač ima jako veliku želju da ostane, to mu je cilj i želja. Isto tako, želja njegovih agenata i svih ljudi njemu bliskih je ista. Partizan apsolutno želi da on ostane i nema dileme. Sa druge strane, imamo Štutgart, klub koji ima njegova prava. Znam da je tu želja igrača jako bitna, ali ne možemo biti prepotentni, pa da kažemo 'Baš nas briga'. Štaviše, taj klub plaća i dio njegove plate. Dakle, nije da ga 'nećemo'. Ne da ga hoćemo, već što Španci kažu bacili bismo kuću kroz prozor da uzmemo njegova prava da bude naš", rekao je Mijatović u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa".

Jovan Milošević (20) dao je ove sezone 16 golova za crno-bijele, uključujući i četiri u Evropi. Koliko njegovo odsustvo oslabi tim vidjelo se minulog vikenda u Loznici, gdje je IMT pobijedio Partizan 1:0 za kraj prvog dijela sezone. Crno-bijeli praktično nisu stvorili šansu iz igre u tom meču.

"Njegov stil je drugačiji od ostalih"

"Naravno, on ovoj ekipi mnogo znači, jer je njegov stil igre drugačiji od stila drugih napadača. Svi su jako bitni. Juče nije igrao jer ima prelom koščice na šaci. I doktori su zbog budućnosti njegove u našem klubu procijenili da ne bi trebalo da igra. Da bude na klupi, ali da ne igra, jer bi svaki udarac lopte, pad na tu ruku, uzrokovao operaciju. Da ne bismo rizikovali, oporaviće se i biće spreman", kazao je Mijatović.

Jovan Milošević je pod ugovorom sa Štutgartom do kraja juna 2027. godine.

