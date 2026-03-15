Liverpul nije za Ligu šampiona, Totenhem bježi iz zone ispadanja - ko prvi treba da dobije otkaz?

Liverpul polako gubi trku za Ligu šampiona, a Totenhem je bodom na Enfildu bar na kratko pobjegao iz zone ispadanja.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Liverpul je dao Totenhemu "vještačko disanje" i prokockao pobjedu u trci za Ligu šampiona i mjesto među prva četiri tima u Premijer ligi. Na "Enfildu" je meč završen bez pobjednika - 1:1. Igor Tudor se izvukao, bar na kratko.

Domaćin je poveo golom Dominika Soboslaja iz slobodnog udarca u 18. minutu i bio bolji rival u prvom poluvremenu. Čekao se drugi gol, bio je blizu, ali se mreža nije zatresla. Arne Slot je "miješao karte", poslao je Rija Ngumou u startnu postavu, momka od 16 godina. On je odigrao veoma dobar meč, ali ga je završio u 64. minutu kada je Holanđanin odlučio da iz igre izvede Florijana Virca i tako ostavi vjerovatno i protivnike u šoku. Ušli su Mohamed Salah, Kurtis Džouns i Ugo Ekitike umjesto Ngumoe, Virca i Džeremija Fimponga.

Totenhem je sve karte bacio na napad, Liverpul je imao zicere i kontre da riješi sve. Salah je promašio jednu od takvih, Ekitike takođe, a kazna je stigla u 90. minutu. Robertson je loše reagovao i glavom dodao loptu do Kolo Muanija koji je ušao u kazneni prostor, odložio za Rišarlisona koji je smjestio loptu u mrežu. U nadoknadi je domaćin imao kontru četiri na dva, Ekitike je bio sebičan, pa je umjesto Salahu dao loptu Kijezi i sve je ubrzo propalo.

Koliko je ovo veliki bod za "pijevce" govori to da su došli u Liverpul bez 12 igrača (Bentankur, Bergval, Bisuma, Dejvis, Kudus, Kuluševski, Medison, Odober, Palinja, Romero, Udogi, van de Ven).

Ko sad treba da dobije otkaz?

Prije ovog meča spekulisalo se da je Igor Tudor pred otkazom i da mu već traže zamenu. Poslije ovog meča su bijesni i navijači Liveprula i traže da Arne Slot dobije "zahvalnicu" i da klub dovede Ćabija Alonsa koji je slobodan poslije otkaza u Realu. "Crveni" skoro cijele sezone igraju ispod nivoa aktuelnih šampiona, Slot je imao ozbiljne svađe sa Salahom i jasno je da ekipa ne igra ni blizu svojih mogućnosti.

Liverpul je sada peti sa 49 bodova i vodi borbu za Ligu šampiona, dok Totenhem ima 30. i trenutno je na 16. mjestu.

