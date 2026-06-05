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Šok za Srbiju: Bez najboljeg na Evropskom prvenstvu

Šok za Srbiju: Bez najboljeg na Evropskom prvenstvu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Mladi štoper Veljko Milosavljević ispao je iz konkurencije za predstojeću evropsku smotru u Velsu.

Mlada reprezentacija Srbije bez Veljka Milosavljevića na EP Izvor: MN PRESS

Loše vijesti za mladu reprezentaciju Srbije. Selektor Gordan Petrić neće moći da računa na jednog od najboljih igrača u generaciji, Veljka Milosavljevića koji će zbog povrede propustiti predstojeće Evropsko prvenstvo.

Kako prenosi "Meridian sport", nakon ljekarskih pregleda odrađenih u Bornmutu, definitivno je potvrđeno da neće biti spreman za evropsku smotru. U pitanju je povreda prednje lože i čeka za pauza od dva mjeseca.

Mladi štoper se povredio na okupljanju A reprezentacije Srbije, poslije čega je Veljko Paunović bio prinuđen da pozove zamjenu, pa je propustio prijateljske mečeve sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom.

Omladinska reprezentacija Srbije se nalazi u grupi B sa Italijom, Hrvatskom i Ukrajinom, a Prvenstvo Evrope je na programu od 28. juna do 11. jula.

Raspored omladinaca

29. jun: Italija - Srbija (Kernarfon)
2. jul: Ukrajina - Srbija (Bangor)
5. jul: Srbija - Hrvatska (Kernarfon)

Plasman u narednu rundu obezbijediće po dvije reprezentacije iz grupe A i grupe B, koje će, praktično, biti polufinalisti Evropskog prvenstva u Velsu. Polufinalisti turnira će obezbijediti i svoje mjesto na FIFA U-20 Svetskom prvenstvu, koje se naredne godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.

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fudbal

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