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FIFA kaznila dva bh. premijerligaša: Velež i Sloga ne mogu da registruju nove igrače!

FIFA kaznila dva bh. premijerligaša: Velež i Sloga ne mogu da registruju nove igrače!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Dobojski i mostarski klub u problemu usred prelaznog roka.

FIFA zabranila Slogi i Veležu registrovanje igrača Izvor: Shutterstock

Dok se svi klubovi tokom pauze pripremaju za narednu sezonu, dva bh. premijerligaša našla su se u velikom problemu.

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) zabranila je registrovanje novih igrača fudbalskom klubu Sloga iz Doboja, te mostarskom Veležu.

Ova kazna izrečena je zbog, kako je navedeno, kršenja pravila te finansijskih sporova.

Velež je u završenoj sezoni izborio plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, te dobio UEFA licencu, ali se sada našao u problemu pred nastup u Evropi.

Dobojska Sloga u posljednjem kolu Premijer lige BIH obezbijedila je opstanak u PLBIH, prvenstveno zahvaljujući pobjedi Borca nad Posušjem, a sada će morati da riješi novi problem pred početak nove sezone.

Poznato je da klub na čiju klupu bi uskoro trebao da dođe Perica Ognjenović ima određenih finansijskih problema i da kasne plate igračima.

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Tagovi

FK Sloga Doboj FK Velež fudbal FIFA

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