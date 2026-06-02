Slovenački defanzivac napustio Velež

Fudbalski klub Velež saopštio je u utorak da odbrambeni fudbaler Klemen Šturm nije više član mostarskog kluba.

Slovenački defanzivac je u "rođene" stigao u ljeto 2023. godine i odigrao 81 meč za mostarski tim.Zabilježio je dva pogotka i 11 asistencija za upisao 6085 minuta.

Šturm je ponikao u slovenačkom Troglavu, potom je igrao u Kranju, Krškom i Murom u čijem dresu je nastupio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali i Ligu Evrope i Konferencijske lige.

Potom je prešao u izraelsku ekipu Hapoel Hadera, prije prelaska u Vrapčiće.

"Fudbalski klub Velež se iskreno zahvaljuje našem Klemenu na predanosti, profesionalizmu i svemu što je pružio našem klubu tokom svog boravka u crvenom dresu. Klemenu želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku njegove karijere i života, uz uvjerenje da će ga za Velež uvijek vezati lijepe uspomene. Sretno Klemi", saopšteno je iz mostarskog kluba.

