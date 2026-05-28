logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo povlašteno, Velež nema status nosioca: Ovo su potencijalni rivali u prvom kolu Konferencijske lige!

Sarajevo povlašteno, Velež nema status nosioca: Ovo su potencijalni rivali u prvom kolu Konferencijske lige!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Velež i Sarajevo će igrati u prvom kolu kvalifikacija Konferencijske lige, dok će se Zrinjski priključiti od drugog kola.

Potencijalni rivali Sarajeva i Veleža u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Osim Borca koji će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predstavnici Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima ove sezone biće fudbaleri Zrinjskog, Veleža i Sarajeva, koji će igrati u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Mostarski "plemići" će igrati od drugog kola, dok će "bordo" tim i "rođeni" početi od starta kvalifikacija.

Sarajlije i Mostarci su saznali i potencijalne protivnike - klub sa "Koševa" će u prvom kolu biti nosilac, a Velež neće imati povlašten položaj. 

Među povlaštenim timovima nalazi se predstavnik tzv. Kosova Balkani, sa kojim Velež ne može da se sastane jer UEFA ne dozvoljava duele timova iz BiH i Srbije sa ekipama sa Kosova. Sa druge strane, Mališeva nema status nosioca, a ne može da odmjeri snage sa Sarajevom zbog već opisane situacije.

Potencijalni rivali Sarajeva: Virtus (San Marino), Liepaja (Letonija), Ilves (Finska), UE Santa Koloma (Andora), Konahs Kvej Nomads (Vels), Bohemijans (Irska), Stjarnan (Island), Europa (Gibraltar), Inter Turku (Finska), Jelimaj (Kazahstan), Dinamo Siti (Albanija), Hegelman (Litvanija), Penibont (Vels), NSI (Farska Ostrva), Sileks (Sjeverna Makedonija), Mornar (Crna Gora), Glentoran (Sjeverna Irska), Marsakslok (Malta), Nome Kalju (Estonija), Karnarfoun Taun (Vels), Mondorf-Le-Bein (Luksemburg), Petrovac (Crna Gora), trećeplasirani tim u Albaniji i pobjednik Kupa Luksemburga.

Mogući protivnici Veleža: RFS (Letonija), Astana (Kazahstan), Žalgiris (Litvanija), Škendija (Sjeverna Makedonija), Pjunik (Jermenija), Linfils (Sjeverna Irska), Hamrun Spartans (Malta), Milsami Orhei (Moldavija), Levadija (Estonija), Paide Linameskond (Estonija), Diferdanž 03 (Luksemburg), Dinamo Minsk (Bjelorusija), Nefči (Azerbejdžan), Vikingur (Farska Ostrva), La Fiorita (San Marino), Dečić (Crna Gora), Dila Gori (Gruzija), BATE Borisov (Bjelorusija), Atletik Klub d'Eskaldes (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Dinamo Tbilisi (Gruzija), Alaškert (Jermenija) Torpedo Kutaisi (Gruzija) i drugoplasirani tim u Albaniji.

Žrijeb za Konferencijsku ligu je 16. juna, a prve utakmice 9. jula. Revanši su sedam dana kasnije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež FK Sarajevo Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC