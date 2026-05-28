Sarajevo povlašteno, Velež nema status nosioca: Ovo su potencijalni rivali u prvom kolu Konferencijske lige!

Velež i Sarajevo će igrati u prvom kolu kvalifikacija Konferencijske lige, dok će se Zrinjski priključiti od drugog kola.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Osim Borca koji će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predstavnici Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima ove sezone biće fudbaleri Zrinjskog, Veleža i Sarajeva, koji će igrati u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Mostarski "plemići" će igrati od drugog kola, dok će "bordo" tim i "rođeni" početi od starta kvalifikacija.

Sarajlije i Mostarci su saznali i potencijalne protivnike - klub sa "Koševa" će u prvom kolu biti nosilac, a Velež neće imati povlašten položaj.

Među povlaštenim timovima nalazi se predstavnik tzv. Kosova Balkani, sa kojim Velež ne može da se sastane jer UEFA ne dozvoljava duele timova iz BiH i Srbije sa ekipama sa Kosova. Sa druge strane, Mališeva nema status nosioca, a ne može da odmjeri snage sa Sarajevom zbog već opisane situacije.

Potencijalni rivali Sarajeva: Virtus (San Marino), Liepaja (Letonija), Ilves (Finska), UE Santa Koloma (Andora), Konahs Kvej Nomads (Vels), Bohemijans (Irska), Stjarnan (Island), Europa (Gibraltar), Inter Turku (Finska), Jelimaj (Kazahstan), Dinamo Siti (Albanija), Hegelman (Litvanija), Penibont (Vels), NSI (Farska Ostrva), Sileks (Sjeverna Makedonija), Mornar (Crna Gora), Glentoran (Sjeverna Irska), Marsakslok (Malta), Nome Kalju (Estonija), Karnarfoun Taun (Vels), Mondorf-Le-Bein (Luksemburg), Petrovac (Crna Gora), trećeplasirani tim u Albaniji i pobjednik Kupa Luksemburga.

Mogući protivnici Veleža: RFS (Letonija), Astana (Kazahstan), Žalgiris (Litvanija), Škendija (Sjeverna Makedonija), Pjunik (Jermenija), Linfils (Sjeverna Irska), Hamrun Spartans (Malta), Milsami Orhei (Moldavija), Levadija (Estonija), Paide Linameskond (Estonija), Diferdanž 03 (Luksemburg), Dinamo Minsk (Bjelorusija), Nefči (Azerbejdžan), Vikingur (Farska Ostrva), La Fiorita (San Marino), Dečić (Crna Gora), Dila Gori (Gruzija), BATE Borisov (Bjelorusija), Atletik Klub d'Eskaldes (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Dinamo Tbilisi (Gruzija), Alaškert (Jermenija) Torpedo Kutaisi (Gruzija) i drugoplasirani tim u Albaniji.

Žrijeb za Konferencijsku ligu je 16. juna, a prve utakmice 9. jula. Revanši su sedam dana kasnije.

(MONDO)