Veleobrt, Partizan nije šampion Srbije: Crno-bijeli ponudili Vojvodini odigravanje novog meča

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Rukometni klub Partizan se oglasio i ponudio Vojvodini odigravanje drugog meča finala za titulu u Srbiji.

rukometasi partizana nude vojvodini da se odigra drugi mec Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana postali su šampioni Srbije pošto drugi meč finalne serije plej-ofa nije odigran. Meč protiv Vojvodine prekinut je u 15. minutu pošto su Novosađani odbili da se vrate na teren. Uslijedio je "rat saopštenjima", a sada je stigao novi odgovor crno-bijelih.

Partizan je uputio dopis i molbu ARKUS ligi i Rukometnom savezu Srbije da se druga utakmica finalne serije za šampiona države odluči na terenu. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Rukometni klub Partizan pozvao je rukovodstvo ARKUS lige i Rukometnog saveza Srbije da se druga utakmica finalne serije plej-ofa odigra i šampion države odluči na terenu. Naš klub je uputio zvaničan dopis i molbu i predložio da se borba za titulu nastavi tamo gdje je i stala.

Iako su naši igrači, za razliku od Novosađana, izašli na zagrijavanje odmah nakon što su se stekli uslovi da se meč nastavi, spremni smo da to učinimo još jednom.

Smatramo da o tituli prvaka Srbije treba da odluči igrački kvalitet, a ne okolnosti i dešavanja pored terena.

U tom duhu, pozivamo i javno ARKUS ligu, Rukometni savez i ekipu Vojvodine da se druga utakmica finala plej-ofa odigra.

Prvi meč u organizaciji RK Partizan protekao je bez ijednog incidenta, a crno-bijeli su rezultatom potvrdili da su kvalitetnija ekipa (33:27).

Pitamo se da li bi Novosađani izašli sinoć na teren poslije prekida da su oni vodili sa 1:0 u finalnoj seriji.

Tokom više od decenije dominacije Vojvodine u srpskom rukometu, igrači Partizana gubili su finalne utakmice i sa dvocifrenom razlikom, ali nikada nisu odbili da izađu na teren, bore se do posljednjeg atoma snage i pruže ruku kvalitetnijem od sebe.Ponašali smo se časno i viteški i u teškim vremenima, kada su trofeji bili nedostižni, zato želimo da se i na ovo pobjedničko postolje popnemo nakon što na terenu pokažemo da smo bolji i kvalitetniji.

Nadamo se da će istu želju, sportski duh i hrabrost imati i naš protivnik, iako se po sinoćnom gestu to ne bi moglo zaključiti", stoji u saopštenju.

Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije
Izvor: Rukometni savez Srbije
Izvor: Rukometni savez Srbije

