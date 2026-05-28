Hulijan Alvarez sve bliže Barseloni

Barselona želi da dovede Hulijana Alvaresa iz Atletika, u slučaju da se ostvari, biće to jedan od najvećih transfera ljeta.

Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona ne gubi vrijeme, nakon što je postala šampion, riješila je da osigura pojačanja za narednu godinu. U Kataloniju bi mogla da stigne prava ljetnja "bomba", pošto je najavljen transfer Hulijana Alvareza (26) iz Atletika.

Barselona je već dogovorila dolazak Entonija Gordona iz Njukasla, a sada je na pomolu nova vijest za navijače Barselone. Iz kluba već pripremaju početnu ponudu za Argentinca, a navodi se da su dogovori o ličnim uslovima već postignuti.

Piše se i da je Alvarez već obavijestio klub da želi da napusti tim i potpiše za Barsu. Međutim, problem u pregovorima dvije strane mogla bi da predstavlja velika cifra, jer Atletiko Madrid čvrsto stoji pri procjeni od 150 miliona evra za Alvareza. Jasno je da klub iz Madrida ne želi da olakša Barseloni da dovede jedno od najvećih pojačanja tokom ljeta.

Na drugoj strani, ono što Barselona nudi jeste ponuda od 90 miliona evra plus bonusi, što je znatno manje od onoga što Atletiko traži. Već na početku je jasno da pregovori neće biti laki, ali bi želja Alvareza da promijeni klub mogla biti ozbiljan korak ka postizanju dogovora.

Alvarez je u sezoni odigrao 49 utakmica, postigao 20 golova i imao devet asistencija. Tokom karijere igrao je za River Plejt, potom je nosio dres Mančester sitija od 2022. do 2024, a zatim je zadužio dres Atletiko Madrida 2024. U reprezentaciji Argentine je stalan član seniorskog tima još od 2021.

