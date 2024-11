Najpoznatija glumica za odrasle u vezi sa fudbalerom?

Mia Kalifa je navodno u vezi sa Hulijanom Alvarezom.

Izvor: Instagram/miakhalifa/Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Argentinski fudbaler Hulijan Alvarez (24) navodno je u vezi sa bivšom glumicom filmova za odrasle Miom Kalifom (30, 31 godina). Prema pisanju poznatih italijanskih medija "Mediaset" i "Korijere delo Sport", u Alvarezovoj domovini se piše o tome da su zajedno.

Mia Kalifa bila je aktivna u industriji filmova za odrasle nekoliko godina od 2014. i brzo je postala najtraženija glumica na sajtovima za odrasle. Nakon povlačenja se okrenula društvenim mrežama i zaradila veliki novac, pa se njeno bogatstvo procjenjuje trenutno na osam miliona dolara i veće je od Alvarezovog (pet miliona dolara).

Hulijan Alvarez sada je igrač Atletiko Madrida, a 2022. godine je postao prvak svijeta sa Argentinom u Kataru. Igrao je do ovog ljeta za Mančester siti. Mnogi su ostali u šoku kada je Alvarez tražio od Gvardiole da promijeni tim jer nije bio zadovoljan u Sitiju, a Gvardiola mu je odgovorio u svom stilu.

"Prije svega, hoću da mu budem zahvalan za to što je bio ovdje dvije godine. Osvojili smo sve zajedno i njegov doprinos je bio ogroman. Bio je dio startne postave, nedostajaće ekipi zbog svog ponašanja... Ali kao što mnogo puta kažem, on hoće da ode i želi nove izazove. Atletiko Madrid je jedan od 'top' timova u Španiji i Evropi. Rekli su mi u klubu da želi da ode i ja sam OK sa tim. Ako je on srećan, oba kluba su srećna i želim mu sve najbolje. Naučio sam mnogo od njega i nadam se da će naći ono što traži", kazao mu je Gvardiola.

