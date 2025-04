Trener Sloge poslije poraza u Banjaluci govorio i o Boaćiju: "Sad imamo priliku da mu dajemo minute, to i želimo!"

Bivši napadač Crvene zvezde odigrao je cijelo drugo poluvrijeme protiv Borca, što mu je najveća minutaža od dolaska u Doboj.

Imali su fudbaleri Sloge Meridian prednost protiv Borca nakon prvog poluvremena duela sa Borcem, ali su u drugom dijelu primili tri pogotka i teren Gradskog stadiona napustili pognute glave.

"Bili smo kompaktni i homogeni u prvom dijelu, na vrijeme radili pritisak. Nije nas ovdje došlo šest, zbog kartona i povreda. Bili smo hendikepirani, ali sam apsolutno zadovoljan prvim poluvremenom. Iskontrolisali smo utakmicu, postigli lijep pogodak, ali mi je žao što sam morao da mijenjam Dejanovića i Mandića iz razloga što su osjećali rovitost i lagane povrede i nismo smjeli da rizikujemo. To nam je uzelo kasnije prostora u rotaciji, da možemo neke igrače da zamijenimo. Plašili smo se, naravno, zadnja linija nam je bila opterećena kartonima. Poklekli smo vrlo brzo, trebalo nam je jedno vrijeme da se stabilizujemo i dok smo se stabilizovali, već smo bili u minusu. Nemam šta momcima da zamjerim, dali su sve od sebe. Hoćemo da vidimo neke igrače i trenutnu formu, šta je to za sljedeću sezonu, tako da je ova utakmica, što se nas tiče, poslužila svrsi. Žao mi je jer smo mogli rezultatski i bolje da prođemo, ali sve u svemu čestitam Borca na zasluženoj pobjedi", rekao je za TV Arena sport trener Dobojlija Nedim Jusufbegović.

Napadač iz Gane Ričmond Boaći uknjižio je četvrti nastup za Slogu Meridian, a večeras je dobio najveću minutažu do sada, odigravši cijelo drugo poluvrijeme.

"Nama i jeste cilj da vratimo Boaćija. Jednostavno, sad imamo priliku da mu dajemo minute i to želimo. Ako ga dovedemo na normalan nivo, on će biti pravo pojačanje za Slogu. To i jeste moj cilj, kao i svih nas u klubu, ne možeš da ga vratiš ako mu ne daješ minute. Mi smo cilj ostvarili i želimo da iskoristimo ove utakmice kako bismo mu dali što više prostora, da dostigne formu. Tu su još neki mladi igrači koji su U-21 i Perić koji je dugo tu sa nama. Želimo da vidimo, usljed nedostatka nekih igrača zbog žutih kartona, šta je to, šta donosi budućnost tima, šta je sadašnjost i mislim da smo dobili određene odgovore kroz ovu utakmicu. Sve su utakmcie za nas teške, ali mi ćemo gledati ono što je za nas interesantno i što je nama cilj. Vjerovatno ćemo napraviti još neke rotacije, nećemo forsirati sa povrijeđenim igračima. Uradili smo to protiv Zrinjskog i napravili veliku grešku, nismo ništa dobili. Gledaćemo svoj interes koji nam je važan za ubuduće i gledaćemo da zadovoljimo neke parametre i norme koji su nama važni, a isključivo se oslanjaju na budućnost. Ali da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo, to je definitivno", istakao je Jusufbegović.







