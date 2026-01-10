"Igračima Borca isplaćen dio dugovanja, ostatak u narednim danima"! Misimović očekuje i podršku države

Predsjednik Borca pohvalio stručni štab i igrače Borca na profesionalnosti uprkos finansijskoj krizi koja bi sada trebala da bude prošlost.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca završili su prvi dio sezone kao jesenji prvaci Premijer lige BIH, uprkos činjenici da je klub imao finansijskih problema, a plate kasnile nekoliko mjeseci.

Ova kriza je sada iza crveno-plavih, jer je prema riječima predsjednika Borca Zvjezdana Misimovića isplaćen dio dugovanja, a uskoro će isplata plata i da se vrati u normalan ritam.

"Što se tiče finansijske situacije koja je bila malo kritična jedan dio je već isplaćen igračima, drugi će biti isplaćen u narednim danima tako da ulazimo u redovnu isplatu. Pohvalio bih stručni štab i igrače, imali smo cijelo vrijeme otvorenu komunikaaciju i oni su pokazali vrhunski karakter i profesionalizam. Odradili su svoj posao maksimalno ozbiljno", rekao je Misimović na početku priprema za novi dio sezone.

On je dodao da očekuje podršku državem kao i u prošlim godinama.

"Mi kao klub u prošlim godinama smo imali podršku od države, s njima smo u komunikaciji i pregovorima i nadamo se da ćemo i tu dobiti pomoć kao i u prošlim godinama", rekao je Misimović.

Fudbaleri Borca počeli pripreme za drugi dio sezone.pic.twitter.com/Jy4W2h3eF2 — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)January 10, 2026

Ova godina je vrlo značajna za Borac, jer će banjalučki klub proslaviti 100 godina postojanja.

"Ulazimo u stotu godinu, istorijsku godinu, predstavićemo uskoro i poseban dres povodom 100 godina kluba, to će biti kada se vratimo iz Antalije. Ova godina je posebna za nas i maksimalno ćemo se spremiti da osvojimo titulu. Tri boda smo ispred Zrinjskog, imamo sve u svojim rukama, imamo kvalitet. Nadamo se i što većoj podršci navijača u drugom dijelu sezone da ispunimo taj naš cilj. Siguno da neće biti lako, vidjeli smo kakva je liga, maltene svaka utakmica ja derbi, pogotovo za nas imamo teška gostovanja svuda, ali vjerujemo u ekipu i stručni štab i da ćemo na krjau slaviti titulu", rekao je predsjednik Borca.

On je još jednom podsjetio da je klub uradio svoj dio posla, ali da i dalje čeka potpis od strane Grada Banjaluka kako bi završio krov na istočnoj tribini Gradskog stadiona u Banjaluci.

„Ministarstvo je izdalo sve papire za krov za istočnu tribinu. Čekamo veće mjesecima taj potpis od strane Grada. To nije nikakav pritisak, niti prebacivanje loptice, već želimo još jednom da obavijestimo da smo odradili naš posao, čekamo taj potpis i nadamo se da ćemo uskoro dobiti dozvolu da možemo da krenemo u izgradnju krova na istoku. Do kraja bi trebao biti gotov teren na BSK-ovom, tako da bismo mogli pola termina omladinske škole prebaciti tamo i olakšati rad i omogućiti bolje uslove“, rekao je Misimović.