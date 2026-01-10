Borac počeo pripreme, cilj je jasan – titula! Poznati i rivali crveno-plavih u Antaliji!

Fudbaleri Borca počeli pripreme za proljećni dio sezone, za osam dana putuju u Antaliju gdje će odigrati četiri utakmice.

Izvor: Goran Arbutina, MONDO

Banjalučki Borac u subotu je počeo pripreme za drugi dio sezone u kojem će pokušati da sačuva prednost nad Zrinjskim i ostalim ekipama i osvoji titulu šampiona BIH.

Trener Vinko Marinović obavio je u subotu prozivku i održao prvi trening, na kojem nije bilo opravdano odsutnog Stefana Savića, te nekoliko igrača koji napuštaju klub.

"Danas smo odradili prvi trening, svi igrači su prisutni osim opravdano odsutnog Stefana Savića koji će nam se sutra priključiti. Momci su dosta dobro rapsoloženi, pauza nije bila preduga. Imamo već pripremljen plan priprema, vremena nema puno, nekih 28-28 dana, ali ono što je najbitnije je da smo ostali manje-više u onom istom sastavu u kojem smo bili jesenas. Vjerujem da ćemo ove četiri sedmice rada maksimalno iskoristiti i da ćemo se dobro spremiti za ono što nas čeka“, rekao je Marinović i dodao:

"Kao što se vidjelo u prvom dijelu, prvenstvo je vrlo zahtjevno, teško i najbolje je da uhvatimo ritam od samog početka, od ovih prvih utkamica koje su jako bitne. Biće bitan svaki duel, svaka šansa. Vjerujem u ove momke, oni su jako kvalitetno radili i u prvom dijelu sezonu, možda nismo bili za to nagrađeni, ali vjerujem da će nam se to vratiti u periodu koji je ispred nas“.

Ekipa Borca treniraće u Banjaluci do nedjelje 18. januara kada će otputovati u Antaliju, koja je posljednjih godina baza crveno-plavih za zimske pripreme. Jesenji šampion BIH u Turskoj će odigrati četiri pripremne utakmice, a protivnici su već poznati.

"U Antaliji smo zakazali 4 utakmice. Igramo 20. januara protiv Segeda, 24. januara igramo protiv Orenburga, 27. januara igramo protiv Boteva i 31. januara igramo protiv Rubina, što će nam biti i 'generalka' pred nastavk prvenstva. Nemamo puno vremena, moramo se dobro spremiti. Biće sigurno teško, ali vjerujemo u ekipu i stručni štab i vjerujemo da ćemo se radovati tituli na kraju“, rekao je sportski direktor Borca Oliver Jandrić.

Ekipu Borca u međuvremenu je napustio Haris Berbić, te još tri igrača, a za sada je dogovoren dolazak jednog novog igrača, to je Abel Paskval Urbon.

"Ukoliko bude potrebe da dođe igrač koji će praviti zaista tu prevagu klub će reagovati. Bili smo defitcitarni u jesenjem dijelu na nekim pozicijama, ali uglavnom zbog povreda. Vuković je bio povrijeđen, sada se vraća. Karolina je bio povrijeđen, sada ulazi s nama u pripreme i tu ćemo biti kompletni. Gledaćemo ovih dana gdje nam treba pojačanje i ukoliko neko od ovih igrača još ode da se eventualno reaguje. To se odnosi na Berbića, gdje smo reagovali sa Paskvalom. Neke druge odlaske ne očekujem", rekao je trener Vinko Marinović.