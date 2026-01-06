Najveći promašaji Borca: Ni dvojica štopera nisu pokrila odlazak Majersa, napadači "postili" u borbi za opstanak

Pročitajte sa kojim igračima je aktuelni lider Premijer lige BiH promašio kad je riječ o dovođenju novajlija.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nerijetko se, u bliskoj prošlosti, dešavalo da Fudbalski klub Borac tokom jednog prelaznog roka dovede dvocifren broj igrača. U "moru" novajlija, pogodilo se sa dovođenjem Marka Jovanovića, Barta Majersa, Sebastijana Erere Kardone, Envera Kulašina, Stefana Savića, Miloša Jojića ili Luke Juričića, koji je na dobrom putu da postane najbolji strijelac prvenstva.

Brojni su, međutim, bili i "kiksevi" klupskih rukovodstva – podsjetićemo vas na samo neke od njih.

Izvor: FK Borac

GILERMO SIREVELD I ŠERIF DIJUF

Prošlog ljeta, bilo je potrebno nadomjestiti odlazak štopera iz Holandije Barta Majersa, koji je u paru sa Jurihom Karolinom komandovao posljednjom linijom crveno-plavih u istorijskoj sezoni na ino-sceni.

Nakon što je bivši član Brede odlučio da nastavi karijeru u Maroku, rukovodstvo kluba je po "oprobanom receptu", gledajući ka Holandiji, angažovalo Gilerma Sirevelda.

Takođe nekadašnji omladinac Brede, međutim, još uvijek nije debitovao za Borac, a i pitanje je kada će (i da li će) do toga doći do kraja tekuće takmičarske godine. Tokom ljetnih priprema u Sloveniji, Sireveldu je dijagnostikovan ozbiljan zdravstveni problem, zbog kojeg je boravio na liječenju i van granica države. Tek se krajem polusezone uključio u rad sa ekipom, a bilo kakve prognoze po pitanju istrčavanja na teren u dresu Borca su preuranjene.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Kao pojačanje u fazi odbrane projektovan je istovremeno i Šerif Dijuf. Bio je kapiten tima švajcarskog Ksamaksa do 21 godine, postigavši kao štoper čak sedam golova na 22 utakmice.

Odigrao je potom više od 80 utakmica za Vršac u Prvoj ligi Srbije, ali je po dolasku u Borac razočarao. Našao se u startnoj postavi 10. jula u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Santa Kolome i ostavio poprilično loš utisak. Djelovao je izgubljeno i zbunjeno na terenu u prvom dijelu, nakon kojeg je i zamijenjen.

Nije odigrao nijedan meč za Borac u Premijer ligi BiH, nastupivši u kup-blamaži protiv Kruševa i u dva meča Kupa RS, u Kozincima protiv Bratstva i Gradišci protiv Kozare. Ustupljen na pozajmicu u BSK, u čijem dresu je na prvoligaške terene u Republici Srpskoj istrčao 10 puta.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

PETAR KARAKLAJIĆ

Istakavši se kao junior Brodarca i postigavši osam golova na 15 mečeva, ofanzivni vezista Petar Karaklajić zaslužio je da potpiše ugovor sa slavnim atinskim AEK-om. Nije, međutim, dobio priliku da se iskaže, pa je tako bivši omladinac Crvene zvezde stigao u ljeto 2023. godine došao u BiH, postavši član Zvijezde 09 iz etno-sela Stanišići.

Poslije godinu dana u ovom klubu, predstavljen je kao pojačanje Borca, ali se mandat u banjalučkom klubu završio neslavno. Odigrao je samo prvo poluvrijeme domaćeg evro-duela sa albanskom Egnatijom, poslije čega je uknjižio još samo jedan nastup u Premijer ligi BiH, u trajanju od 20 minuta, i dva u Kupu RS.

Izvor: Promo/FK Borac

ZINEDIN MUSTEDANAGIĆ

Tokom istog prelaznog roka, redove Borca trebalo je da pojača i Zinedin Mustedanagić.

Stigao je u tom trenutku 26-godišnji veznjak sa pedigreom provjerenog veznog igrača, koji je do tada internacionalnu karijeru gradio u Češkoj i Slovačkoj. Tokom 2020. i 2021. godine bio je član Sarajeva, dok je u periodu od 2022. do 2024. u drugoligaškom hrvatskom rangu u dresu Vukovara postigao 22 gola na 56 utakmica.

Međutim, iako je zvanično predstavljen sa šalom Borca u rukama, na travnatoj podlozi Gradskog stadiona, na istu nikad nije istrčao u zvaničnoj utakmici. Pokazalo se, tokom priprema, da je izuzetno fizički nespreman, što je na kraju rezultiralo neslavnim raskidom saradnje, bez ijednog premijerligaškog minuta.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

MOMODU ĐALOU I ELVIS MEHANOVIĆ

Đalou i Mehanović bili su članovi Borca tokom proljećnog dijela sezone 2020-21, kada je klub iz Platonove ulice osvojio drugu titulu u Premijer ligi BiH.

Gambijac sa američkim državljanstvom je, istina, u Borac došao još početkom 2020. godine, a solidnu ulogu odradio je u drugoj ligi Rumunije, gdje je za Farul, u sezoni 2018-19, postigao šest golova. Međutim, nakon što je pandemija korona virusa stopirala sezonu, poslat je na pozajmicu u Ljubić.

U klub je vraćen početkom 2021. godine, ali je u osvajanju titule učestvovao sa samo 55 minuta.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Rođen u Holandiji, Mehanović je, sa druge strane, imao mnogo bolje preporuke. Prošao je omladinsku školu Genka, zaigrao za mladi tim Anderlehta, ali u Banjaluci nije opravdao očekivanja, postigavši samo jedan premijerligaški pogodak na 13 mečeva za crveno-plave.

ARMANDO MANCE I VLADIMIR ĐILAS

Nakon 18 kola, odnosno pred početak drugog dijela sezone, Borac je bio 12. na tabeli, u zoni ispadanja (ligu napuštalo šest najslabije plasiranih timova, op.a.). Crveno-plavima su bili potrebni golgeteri, koji bi izvukli klub iz teške pozicije, a kao pojačanja u napadačkoj liniji dovedeni su Armando Mance i Vladimir Đilas.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

U omladinskim danima Mance je bio izuzetno uspješan juniorski reprezentativac Hrvatske. Trenirao je sa Borcem još u ljeto 2014. godine, ali tada nije došlo do saradnje. Stigao je, međutim, početkom 2016. godine, ali je u crveno-plavoj opremi na teren istrčao samo šest puta, uz samo jedan pogodak, protiv Travnika na Piroti, u svom 3. nastupu za klub.

Ostao je u klubu i nakon ispadanja, odigravši isti broj utakmica u Prvoj ligi Republike Srpske, ali je i tada ponovio napadački učinak, pogodivši samo protiv Borca iz Šamca.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Nije se proslavio ni Đilas, koji je kao već afirmisan igrač bilježio solidne partije u Voždovcu i Jagodini. U Borac je stigao već na zalasku karijere, u 33. godini, a nastupio je samo sedam puta, ne ostvarivši nijednom ono zbog čega je doveden.

VLADIMIR VOLKOV I SRĐAN VUJAKLIJA

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nije Đilas jedini kad je riječ o promašajima iz Srbije. Lijevi bek iz Beograda Vladimir Volkov je poslije dobrih igrara u Šerifu stigao u beogradski Partizan 2011. godine. Ostao je u Humskoj četiri godine i osvojio tri titule, ali nakon nekoliko neuspješnih epizoda koje su uslijedile nakon toga ni u Borcu se nije proslavio. Borac mu je bio 13. klub u karijeri, ali je za Volkova taj redni broj očigledno bio nesrećan jer je u novoj sredini nastupio samo sedam puta prije odlaska.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nastupajući za novosadski Proleter i čačanski Borac, Srđan Vujaklija bilježio je veoma dobre napadačke brojke. Znao je, tokom karijere, pogotke da proslavi figurativnim "sviranjem violine", ali u korona sezoni, kao član banjalučkog premijerligaša, nije imao mnogo prilike za to. Odigrao je 17 mečeva na bh. ligaškim terenima i samo jednom poentirao.

(mondo.ba)