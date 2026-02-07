Povratnik u Borac m:tel Vladimir Vranješ nakon pobjede protiv Konjuha: Prava "momačka" utakmica

Banjalučki Borac m:tel proljećni dio sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine je otvorio pobjedom nad Konjuhom - 26:21 (12:10).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Povratnik u banjalučki Borac m:tel Vladimir Vranješ je pokrenuo mašineriju u prvom poluvremenu i s dva gola bio zaslužan za buđenje banjalučkog tima u trijumfu nad timom iz Živinica.

Crveno-plavi su poslije početnog grča, napravili preokret do poluvremena, da bi u drugom stigli do sigurnog trijumfa - 26:21 (12:10).

Vranješ je u odbrani radio lavovski posao, kao i na liniji na šest metara u napadu, što je dovelo do sedam sedmeraca u korist crveno-plavih.

"Prvo bih čestitao svojim saigračima, stvarno su odigrali jednu dobru utakmicu, osim malo u početku. Promašili smo dosta zicera, prva je utakmica, griješili smo jer smo željni dokazivanja. Polovinom prvog dijela, vratili smo se u igru, poveli i kontrolisali igru i rezultat. U drugom poluvremenu stvarno smo imali kontrolu, tražili smo njihove najslabije tačke i to smo koristili. Mislim da nijednog momenta u drugom dijelu nismo pomislili da možemo izgubiti. Graha (Nebojša Grahovac, golman Borca) nas je ispratio odbranama kad smo mi padali i mogu reći da je ovo bila prava 'momačka' utakmica. Možda ne toliko lijepa za oko s obzirom da je prva, ali srećni smo zbog pobjede i što smo počeli drugi dio sezone sa dva nova boda", istakao je Vranješ, koji se nakon 14 godina vratio u banjalučki klub.

Imao je impresivnu karijeru u kojoj je nastupao u Španiji, Mađarskoj, Bjelorusiji, Sloveniji i Portugalu, a već u prvom meču je pokazao da će biti od velike pomoći crveno-plavima, što je potvrdio i sam trener Mirko Mikić.

(MONDO)