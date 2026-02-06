Vladimir Vranješ pred povratnički debi u dresu Borca: Emocije su tu, nije svejedno istrčati u Borik nakon toliko godina

Borac m:tel na startu drugog dijela sezone u "Boriku" dočekuje Konjuh (subota, 18 časova), a trener Mirko Mikić moći će da računa na povratnika Vladimira Vranješa.

Na otvaranju drugog dijela sezone u Premijer ligi BiH rukometaši Borca ugostiće Konjuh. Derbi meč 14. kola biće odigran u dvorani "Borik" u subotu od 18 časova.

Nedavno je u "Gospodskoj" odjeknula prava rukometna "bomba" - Vladimir Vranješ vratio se u Borac m:tel i biće veliko pojačanje za ekipu Mirka Mikića.

Emocije su tu

"Pomoglo mi je što sam jedan period trenirao sa Borcem. Emocija će svakako biti, nije svejedno istrčati u 'Borik' poslije toliko godina, ali ja sam profesionalac i pokušaću da na to zaboravim i odigram što bolju utakmicu", poručio je Vranješ.

Nema sumnje da će ogromno iskustvo koje posjeduje i te kako značiti mladim igračima Borca m:tel.

"Ekipa je relativno mlada, ima nas par starijih igrača. Dobro smo trenirali u prethodnom periodu, uigrali smo se, 'osjetili' jedni druge. Nadam se da ćemo dobro odigrati ovu prvu utakmicu, koja je uvijek teška, ali i da ćemo igrati sve bolje kako prvenstvo bude odmicalo. Imali smo dovoljno vremena da se spremimo, pogledamo video materijale i nadam se da ćemo slaviti u 'Boriku'."

Vranješ dodaje da je pratio bh. prvenstvo i dok je nastupao u inostranstvu.

"Pratio sam Premijer ligu BiH sve ove godine dok sam bio u inostranstvu. Polako se dizala, ove godine je jako zanimljiva. Razlika je u jedan-dva boda. Očekujem ove godine da pokušamo biti što bliže vrhu", smatra iskusni rukometaš Borca m:tel.

Trener Mirko Mikić zadovoljan je odrađenim pripremama. Kako je istakao, zadovoljan je stanjem u ekipi, a posebno ga raduje činjenica što na spisku ima veliki broj domaćih igrača.

"Početkom priprema u avgustu imali smo plan da se finansije stabilizuju i da se napravi ekipa od domaćih igrača i mislim da smo taj trend nastavili povratkom Vranješa, što je svakako pozitivna stvar za banjalučki sport i pogotovo RK Borac. I meni je velika čast što imam većinu igrača sa mjestom prebivališta u Banjaluci", naglasio je Mikić.

Uvijek favoriti

Neugodan protivnik stiže u "Borik", ali tu je Borac m:tel uvijek favorit, bez obzira ko je s druge strane.

"Očekivanja su uvijek ista. I protiv slabijih i protiv jačih ekipa spremamo se isto. Konjuh želimo da pobijedimo, smatram da smo favoriti, ali jedno je to pričati ovako, a nešto drugo pokazati na terenu. Sutra nam slijedi teži dio posla, da sve ovo što ja pričam potvrdimo igrom. Dijelim mišljenje da smo dobro radili i trenirali, a to treba da prenesemo na teren. Dobili smo neophodnu širinu dolaskom Amara Herića i Vladimira Vranješa, imaćemo veću rotaciju, dobićemo dodatni kvalitet i u napadu i u odbranu, tako da sa dosta optimizma dočekujemo nastavak prvenstva, gdje imamo velike ambicije. Najvažnije mi je da ćemo igrati ljepše i bolje, a ukoliko budemo igrali tako, imaćemo bolji rezultat nego što je iko očekivao", zaključio je trener "crveno-plavih".

Mikić i dalje ne može da računa na Petrovića, a neće igrati ni Lukić, koji se oporavlja od povrede lista i trebalo bi da bude spreman za sljedeću utakmicu.

Ekipe iz Banjaluke i Živinica trenutno su poravnate na tabeli, dijele treću poziciju sa po 17 bodova, odnosno učinkom od osam pobjeda, remijem i četiri poraza. Lider je Izviđač, a ispred pomenutog dvojca je i dobojska Sloga.

U prvom dijelu sezone jedan od četiri poraza "crveno-plavi" upisali su upravo u Živinicama. Na otvaranju sezone Konjuh je pred domaćom publikom slavio 28:24.