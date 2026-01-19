Borac m:tel doveo srednjeg beka iz Vogošće

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je novo pojačanje za proljećni dio Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/Rk Borac m:tel

Riječ je o srednjem beku Amaru Heriću, koji je sa crveno-plavima potpisao ugovor do kraja ove sezone uz opciju produžetka saradnje.

“Na poziciju srednjeg beka dolazi nam Amar Herić iz redova Vogošće. Ugovor je potpisan do kraja tekuće sezone uz mogućnost produženja na još godinu dana”, saopšteno je iz banjalučkog kluba uz poruke dobrodošlice.

Podsjetimo, Banjalučani su u jesenjem dijelu sezone abilježili osam pobjeda, jedan remi i četiri prvenstvena poraza što je donijelo petu poziciju sa 17 bodova, pet manje u odnosu na vodeći Izviđač iz Ljubuškog.

