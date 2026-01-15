Dobre vijesti za RK Borac: RUGIPP poništio upis Nebojše Torbice na prostor u Srpskoj ulici!

Banjalučki klub saopštio novosti vezane za spor oko prostora u Srpskoj ulici.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dugogodišnji spor Rukometnog kluba Borac i Nebojše Torbice o prostoru u Srpskoj ulici (korisnik MacTire pub) uskoro bi trebao da bude riješen, a prije sudske presude stigle su dobre vijesti za crveno-plave,

RK Borac saopštio je da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) poništila upis spornog prostora na ime Nebojše Torbice.

Prenosimo kompletno saopštenje RK Borac.

"Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostavila je klubu rješenje drugostepenog organa, kojim se poništava upis Nebojše Torbice na prostor u Srpskoj ulici (MacTire pub). Ovime je poništena nepravda koja se pokušala učiniti Rukometnom klubu Borac, jedinom klubu koji je donio titulu prvaka Evrope u Banjaluku i Republiku Srpsku. Dodatno, rješenje potvrđuje da napori kluba da zaštiti svoju imovinu i obezbijedi egzistenciju nisu bili uzaludni. Naprotiv, ovo je još jedan značajan dokaz u prilog tome da je prostor Borčev, o čemu svjedoči istorija, dokumentacija, ali i mnogobrojni živi svjedoci.

Iako smo ranijom prvostepenom odlukom organa RUGIPP-a i upisom Nebojše Torbice bili šokirani, te smo pokrenuli sporove pred pravosuđem, danas se zahvaljujemo ovoj instituciji, na čelu sa direktorom Draganom Stankovićem. Čestitamo im na ispravljanju nepravde i donošenju ispravne odluke drugostepenog organa. Ovo potvrđuje ne samo značaj dodatnih provjera koje su urađene od strane RUGIPP-a, već i da ova institucija i njeno rukovodstvo takođe gaje osnovnu Borčevu vrijednost: fer-plej“, naveli su iz RK Borac", saopštio je klub iz Gospodske ulice.