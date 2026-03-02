Turski selektor Ergin Ataman odlučio da ne mijenja tim koji je već pobijedio Srbiju, pa će ponovo Tarik Biberović zauzeti mjesto naturalizovanog igrača, iako se vjerovalo da će Malakaj Flin igrati u drugom meču.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće Turskoj (ponedjeljak, 19.00) u četvrtom kolu prvog kruga kvalifikacija za Svketsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević napravio je određene promkene u igračkom kadru, pa će "osvkežen" tim pokušati da stigne do pobkede u Istanbulu nakon poraza u Beogradu od istog rivala.

Očekivalo se da i selektor Turske Ergin Ataman napravi određene korekcije u timu, prije svega zbog velikog broja stranaca na koje računa. Ipak, to se nije desilo. Ataman će u drugom meču protiv Srbije igrati sa istim timom kao i prije nekoliko dana u Beogradu, kada je njegova ekipa ostvarila veoma važnu pobjedu.

Ataman rekao Amerikancu da ne igra protiv Srbije: Izabrao je najboljeg igrača meča u Beogradu

Za nju je izuzetno zaslužan bio Tarik Biberović koji je postigao 22 poena uz tri skoka i tri asistencije. Košarkaš rođen u Zenici ubacio je pet trojki iz deset pokušaja, a postizao je poene u najbitnijim trenucima meča, kada je djelovalo da Srbija ima snage za preokret koji bi joj mnogo značio u borbi za Mundobasket. Upravo takvom partijom Biberović je pokazao Atamanu da mora da bude u timu.

A imao je dilemu selektor Turske i trener grčkog Panatinaikosa. Košarkaška reprezentacija Turske ima veliki broj naturalizovanih igrača i nije lako uklopiti da svi igraju, pa je na početku ovog FIBA prozora delovalo da će Tarik Biberović i Malakaj Flin podijeliti minutažu. Trebalo je da Biberović igra u Beogradu, a Flin na "domaćem" terenu - od čega su Turci odustali jer je Tarik previše bitan za tim.

To znači da će sastav Turske biti isti kao u Pioniru, na meču koji je odigran u petak uveče. Ergin Ataman je odlučio da za meč protiv Srbije konkurišu: Metedžan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitdžan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Jigit Arslan, Tarik Biberović, Onuralp Bitim, Berk Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani i Omer Jurtseven.

Košarkaška reprezentacija Turske ima maksimalan učinak nakon tri odigrana kola, Srbija ima skor 2-1, Bosna i Hercegovina 1-2, a Švajcarska je zabilježila sva tri poraza u dosadašnjem delu takmičenja. Tri najbolje selekcije iz ove grupe nastaviće takmičenje u novoj grupi, a tamo će se ukrstiti sa grupom u kojoj su Island, Italija, Litvanija i Velika Britanija. Iz nove grupe će samo tri selekcije obezbijediti plasman na Svjetsko prvenstvo.

