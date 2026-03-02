Povratak nakon 128 dana: De Brujne u timu Napolija već protiv Torina?

Belgijanac će odraditi prvi trening sa ekipom nakon više od četiri mjeseca, a već u petak bi mogao da zaigra.

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Kevin de Brujne trebalo bi ovog ponedjeljka konačno da se vrati na teren, nakon 128 dana odsustva!

Belgijski internacionalac povrijedio se krajem oktobra, prilikom izvođenja penala u meču sa Interom u meču na "Maradoni". Uz nevjericu i bolan izraz lica, morao je da napusti teren, a utvrđeno je da je došlo do rupture butnog mišića.

Do tog momenta, legendarni Belgijanac postigao je četiri gola u osam nastupa za Napolitance. Sa njim u timu, branilac titule u Seriji A je u prvih osam kola osvojio 18 bodova, nakon čega je De Brujne sa tribina posmatrao čak 19 narednih mečeva svog tima u prvenstvu.

Danas bi, navodi Gazeta delo sport, trebalo da odradi puni trening sa ekipom, a prema navodima ovog lista, Antonio Konte razmatra mogućnost da ga uvrsti u tim za meč sa Torinom, koji se igra u petak (6. mart).

Podsjetimo, Kevin de Brujne je u Napoli stigao prošlog ljeta, nakon što je prethodno punih deset godina bio neizostavan dio Mančester sitija. Prošao je omladinsku školu Genka, koji mu je bio i prvi seniorski tim, poslije čega je branio i boje Čelsija, Verdera i Volfsburga.

(mondo.ba)