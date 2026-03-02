Povratak nakon 128 dana: De Brujne u timu Napolija već protiv Torina?

Belgijanac će odraditi prvi trening sa ekipom nakon više od četiri mjeseca, a već u petak bi mogao da zaigra.
Kevin de Brujne trebalo bi ovog ponedjeljka konačno da se vrati na teren, nakon 128 dana odsustva!
Belgijski internacionalac povrijedio se krajem oktobra, prilikom izvođenja penala u meču sa Interom u meču na "Maradoni". Uz nevjericu i bolan izraz lica, morao je da napusti teren, a utvrđeno je da je došlo do rupture butnog mišića.
Do tog momenta, legendarni Belgijanac postigao je četiri gola u osam nastupa za Napolitance. Sa njim u timu, branilac titule u Seriji A je u prvih osam kola osvojio 18 bodova, nakon čega je De Brujne sa tribina posmatrao čak 19 narednih mečeva svog tima u prvenstvu.
Danas bi, navodi Gazeta delo sport, trebalo da odradi puni trening sa ekipom, a prema navodima ovog lista, Antonio Konte razmatra mogućnost da ga uvrsti u tim za meč sa Torinom, koji se igra u petak (6. mart).
Podsjetimo, Kevin de Brujne je u Napoli stigao prošlog ljeta, nakon što je prethodno punih deset godina bio neizostavan dio Mančester sitija. Prošao je omladinsku školu Genka, koji mu je bio i prvi seniorski tim, poslije čega je branio i boje Čelsija, Verdera i Volfsburga.
(mondo.ba)