Operisan Kevin de Brujne, povratak na teren tek sljedeće godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Fudbaler Napolija i reprezentacije Belgije Kevin De Brujne (34) uspješno je operisan u Antverpenu nakon povrede koju je zaradio na posljednjoj utakmici protiv Intera (3:1) u Seriji A.

Operisan Kevin De Brujne Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Kevin de Brujne je uspješno operisan, potvrdio je klub sa "Dijega Maradone".

"Kako je i planirano, Kevin de Brujne danas je operisan u Antverpenu nakon teške rupture mišića desnog bedra. Operacija je bila potpuni uspjeh. De Brujne, kojem je tokom operacije pomagao šef talijanskog medicinskog osoblja, dr. Rafaele Kanoniko, nastaviće prvu postoperativnu fazu rehabilitacije u Belgiji", saopšteno je iz vodećeg tima Serije A.

Povreda se dogodila prilikom izvođenja jedanaesterca u meču protiv Intera (3-1), kada je Belgijanac nakon postignutog gola odmah osjetio bol i izašao s terena.

Datum povratka na teren nije preciziran, ali italijanski mediji spekulišu da Belgijanac sigurno neće uspjeti da se oporavi do januara 2026. godine. Samo je generalni menadžer Napolija Gabrijele Orijali rekao da će De Brujne pauzirati između tri i četiri mjeseca.

Belgijanac je poslije 10 godina u Mančester sitiju ljetos prešao u Napoli odigravši osam mečeva uz četiri pogotka u prvenstvu Italije.

(MONDO)

Tagovi

Kevin de Brujne Napoli Serija A

