Spaleti mora da uđe u svlačionicu Juventusa sa ovim: Zamrziće ga pola Italije

Spaleti mora da uđe u svlačionicu Juventusa sa ovim: Zamrziće ga pola Italije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Italijanski stručnjak Lučano Spaleti nije ni slutio da će morati da "krije" ono što ga sjeća na najveći trenerski uspjeh.

Lučano Spaleti ima tetovažu Napolija na ruci Izvor: valentinorussotattoo/Instagram/Printscreen

Nekadašnji selektor Italije Lučano Spaleti preuzeće ekipu Juventusa, a zanimljivo će biti vidjeti kakva uloga čeka srpskog napadača Dušana Vlahovića. Iskusni stručnjak je tokom bogate trenerske karijere vodio Empoli, Sampdoriju, Veneciju, Udineze, Romu, Zenit, Inter, a svakako najveći uspjeh mu je osvajanje titule šampiona Italije sa Napolijem u sezoni 2022/23.

Nije neobično da treneri sa klupa predvode velike rivale, ali Spaleti je jednim potezom sam sebi napravio "problem". On je nakon osvajanja Serije A istetovirao veliki grb Napolija na ruci, a sada će sa ovim obilježjem morati u svlačionicu Juventusa.

Rivalstvo Napolija i Juventusa

Jedan od najvećih derbija u Italiji koji prevazilazi fudbalske okvire. Juventus predstavlja bogati sjever, dok je Napoli predstavnik siromašnog juga. Napoli je buntovnik, dok je Juventus "umišljeni bogataš" koji oduvijek ima više novčanih resursa i olako dobija šampionske trke. To posljednjih godina nije tako, pošto su mu Napoli, ali i ostali klubovi poljuljali status nedodirljivog. Navijački obračuni su znali da budu vatreni, kroz istoriju su često zabranjivanja gostovanja, pa nema sumnje da će Spaleti biti u neugodnoj poziciji. Jedni će ga prihvatiti, drugi vjerovatno "proklinjati", ali sve je to draž italijanskog fudbala.

Rivalstvo je tokom 80-ih godina bilo na vrhuncu kada je dres "stare dame" nosio legendarni Mišel Platini, dok su Napolitanci imali neponovljivog Maradonu. Uslijedio je priod u kome su Milan i Inter bili najveći takmaci za titulu, ali se Napoli posljednjih godina vratio u samo vrh italijanskog fudbala gdje i pripada i ove sezone braniće titulu.

