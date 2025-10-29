Spaleti mora da uđe u svlačionicu Juventusa sa ovim: Zamrziće ga pola Italije

Italijanski stručnjak Lučano Spaleti nije ni slutio da će morati da "krije" ono što ga sjeća na najveći trenerski uspjeh.

Nekadašnji selektor Italije Lučano Spaleti preuzeće ekipu Juventusa, a zanimljivo će biti vidjeti kakva uloga čeka srpskog napadača Dušana Vlahovića. Iskusni stručnjak je tokom bogate trenerske karijere vodio Empoli, Sampdoriju, Veneciju, Udineze, Romu, Zenit, Inter, a svakako najveći uspjeh mu je osvajanje titule šampiona Italije sa Napolijem u sezoni 2022/23.

Nije neobično da treneri sa klupa predvode velike rivale, ali Spaleti je jednim potezom sam sebi napravio "problem". On je nakon osvajanja Serije A istetovirao veliki grb Napolija na ruci, a sada će sa ovim obilježjem morati u svlačionicu Juventusa.

Rivalstvo Napolija i Juventusa

Jedan od najvećih derbija u Italiji koji prevazilazi fudbalske okvire. Juventus predstavlja bogati sjever, dok je Napoli predstavnik siromašnog juga. Napoli je buntovnik, dok je Juventus "umišljeni bogataš" koji oduvijek ima više novčanih resursa i olako dobija šampionske trke. To posljednjih godina nije tako, pošto su mu Napoli, ali i ostali klubovi poljuljali status nedodirljivog. Navijački obračuni su znali da budu vatreni, kroz istoriju su često zabranjivanja gostovanja, pa nema sumnje da će Spaleti biti u neugodnoj poziciji. Jedni će ga prihvatiti, drugi vjerovatno "proklinjati", ali sve je to draž italijanskog fudbala.

Rivalstvo je tokom 80-ih godina bilo na vrhuncu kada je dres "stare dame" nosio legendarni Mišel Platini, dok su Napolitanci imali neponovljivog Maradonu. Uslijedio je priod u kome su Milan i Inter bili najveći takmaci za titulu, ali se Napoli posljednjih godina vratio u samo vrh italijanskog fudbala gdje i pripada i ove sezone braniće titulu.