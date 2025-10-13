logo
Edin Džeko u idealnom timu Lućana Spaletija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Italijanski trener Lućano Spaleti sastavio je idealni tim od fudbalera koje je vodio tokom karijere, a među legendama našlo se i ime kapitena Bosne i Hercegovine Edina Džeke.

Edin Džeko u idealnom timu Lućana Spaletija Izvor: Franco Romano / Alamy / Profimedia

Bivši selektor Italije Lućano Spaleti je trenirao Džeku u Romi u sezoni 2016/17 kada je napadač BiH briljirao sa 39 golova iz 51 nastupa za "vučicu".

Osim Džeke, na spisku u napadu su i Mohamed Salah, Frančesko Toti i Kviča Kvaratskelija, s kojim je osvojio "skudeto" u Napoliju 2023. godine.

Zanimljivo, na golu je izabrao Vojćeha Šćešnog, kojeg je takođe trenirao u rimskom klubu, iako je u karijeri sarađivao sa Đanluiđijem Donarumom ili Alisonom Bekerom.

IDEALNI TIM LUĆANA SPALETIJA

Golman: Šćešni
Odbrana: Di Lorenco, Kulibali, Kivu, Jankulovski
Vezni red: Pizaro, De Rosi
Napad: Salah, Toti, Kvaratskelija, Džeko

(MONDO)

Tagovi

Edin Džeko Lućano Spaleti fudbal

